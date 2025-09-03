Lions Club Langhirano Tre Valli: donazione alla Chirurgia Toracica in memoria di Emanuela Carrara Verdi

Si rinnova la vicinanza del Lions Club Langhirano Tre Valli alla struttura di Chirurgia Toracica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma con la consegna della donazione, frutto di un concerto organizzato dal Club in memoria di Emanuela Carrara Verdi, scomparsa nel marzo 2020. Un gesto di grande valore affettivo e solidale, che vuole ricordare Emanuela non solo per la sua forza e serenità nel percorso di cura, ma anche per l’impronta profonda lasciata in chi l’ha conosciuta e assistita.

“La donazione è il frutto di un Service del Lions Club Langhirano Tre Valli – ha spiegato il socio Fabio Mezzadri, marito di Emanuela, affiancato dal presidente del Club Corrado Bertozzi – che ha organizzato un concerto all’Auditorium del Carmine in ricordo di Emanuela Carrara Verdi. Il ricavato di tale concerto è stato destinato al reparto di Chirurgia Toracica dell’Ospedale Maggiore dove Emanuela è stata curata.”

Il professor Paolo Carbognani, che ha assistito Emanuela nel reparto di cui ne è stato anche direttore, ha accolto con riconoscenza il gesto: «Ringrazio il Lions Club Langhirano Tre Valli per la donazione. Un grazie vorrebbe essere così grande come Emanuela e come la sua luce, che resterà sempre presente».

Durante la consegna era presente l’attuale direttore della Chirurgia toracica Luca Ampollini, che ha sottolineato l’importanza dell’aspetto umano nella cura: «Nel nostro reparto il rapporto con il paziente è fondamentale ed è una tradizione che l’intera équipe coltiva gelosamente. Questo approccio rappresenta una componente essenziale del nostro lavoro quotidiano».

Anche il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e commissario straordinario Ausl Anselmo Campagna ha voluto ringraziare il Club: «La Chirurgia Toracica del Maggiore è un centro altamente qualificato per il trattamento delle neoplasie, ma è soprattutto la vicinanza umana al paziente che rende speciale questo reparto. La vostra donazione è una preziosa conferma di questo spirito».