Liquidazione dell’aeroporto: il Tribunale rimanda a fine novembre la decisione

Scongiurata per ora la chiusura dell’aeroporto internazionale Giuseppe Verdi: la decisione sarà presa a fine novembre.
E Centerline con una nota fa sapere: “Siamo lieti che il Tribunale abbia accolto la nostra richiesta di differire la propria decisione sulla domanda di liquidazione giudiziale di Sogeap formulata dal collegio sindacale della società.
La decisione del tribunale conferma la serietà del progetto presentato da Centerline per il rilancio dell’aeroporto Giuseppe Verdi e la ferma volontà dell’azionista di maggioranza di portare a compimento il turnaround dello scalo.
Lavoreremo senza sosta nelle prossime settimane con le istituzioni e tutti gli stakeholders coinvolti per garantire la continuità operativa di questa infrastruttura e consentire alla comunità locale di sfruttare pienamente questo asset strategico”.