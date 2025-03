L’Irlanda in festa al Parco Cittadella

Parco Cittadella – PARMA – dal 13 al 17 marzo

MUSICA PUNTO A CAPO! – APS è lieta di annunciare il grande ritorno a Parma di IRLANDA IN FESTA dal 13 al 17 marzo nella splendida cornice del Parco Cittadella, sempre e rigorosamente ad ingresso libero e gratuito!

La manifestazione si articolerà su cinque giornate, da giovedì 13 marzo a lunedì 17 marzo, caratterizzate da esibizioni di musica rigidamente dal vivo.

Ospiti clou della rassegna saranno la CISCO giovedì 13 marzo, i THE COMMITMENTS -direttamente dal grande e omonimo film del 1991- venerdì 14, gli ESPANA CIRCO ESTE sabato 15 marzo, i FOLKABBESTIA domenica 16 marzo, i MODENA CITY RAMBLERS lunedì 17 marzo e come di consueto tanti Artisti Irlandesi oltre che Artisti di casa nostra durante tutti i 5 giorni di manifestazione.

In abbinamento ad IRLANDA IN FESTA sarà presente uno street food d’eccezione: il Finger Food Festival (tra più importante manifestazione di eccellenze gastronomiche della penisola, per soddisfare il palato di tutti con specialità irlandesi e non solo, per meglio vivere l’atmosfera celtica.

Insomma, due appuntamenti imperdibili che si fondono ancora una volta in un unico grande evento!

A condire il tutto ovviamente non mancherà la regina delle birre irlandesi, la Guinness!

“Irlanda in Festa” è manifestazione voluta e patrocinata dal Comune di Parma, oltre al Patrocinio dell’Ambasciata di Irlanda.

Orari della manifestazione: Giovedì 13 Marzo: dalle 18.00 alle 01:00 Venerdì 14 Marzo: dalle 18:00 alle 01:00 Sabato 15 Marzo: dalle 12:00 alle 01:00 Domenica 16 Marzo: dalle 12:00 alle 00:00

Lunedì 17 Marzo: dalle 18:00 alle 00:00

PROGRAMMA CONCERTI

Gio 13/03

CISCO

LED FARMERS

Ven 14/03

THE COMMITMENTS

DIRTY OLD TOWN

SANTI BEVITORI

Sab 15/03

ESPANA CIRCO ESTE

VAD VUC

THE TROUBLEMAKERS

Dom 16/03

FOLKABBESTIA

JIMMY AND SCOTS FOLK BAND

OLD GOATS

Lun 17/03

MODENA CITY RAMBLERS

MAD AS FOLK

L’ingresso a IRLANDA IN FESTA e’ sempre libero e gratuito!

Per informazioni 0521993628