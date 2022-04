Lisi (ex assessore di Ubaldi): “Vignali la smetta di prendersi meriti non suoi. Lui non c’entrava niente con la realizzazione della complanare e di altri progetti che millanta”

E’ molto dura la replica di Roberto Lisi, assessore ai lavori pubblici delle giunte Ubaldi, oggi a sostegno di Dario Costi, alle dichiarazioni del candidato sindaco Pietro Vignali: “Ho letto dell’incontro di Vignali con Federalberghi in cui si vanta di aver salvato Cibus con la “sua” complanare: allora adesso dico a Vignali, BASTA con prendersi dei meriti che non ha se non quello di aver fatto parte di una giunta che aveva progettato, finanziato e appaltato sia la complanare, che la sala Ipogea.

Io ero in giunta e posso dire che il suo assessorato non c’entrava niente con questi e con altri progetti, perché alcuni dei suoi dirigenti di riferimento erano affaccendati in altre purtroppo poco nobili faccende. Vignali parli del futuro di Parma e lasci stare un passato che è stato grande e che purtroppo è finito male anche per colpa sua”.