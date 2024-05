Lista Fidenza Fare Comunità: “Con Malvisi per fare di Fidenza una città amica”

Si è presentata la quarta lista che appoggia la candidatura di Davide Malvisi a Sindaco di Fidenza: Fidenza Fare Comunità. Nata come associazione nel 2022 per promuovere un modello politico basato sulle buone pratiche, Fidenza Fare Comunità ha proseguito il cammino e l’impegno per la città sia all’interno dell’amministrazione comunale che sul territorio, facendo della legalità contro le mafie, dell’associazionismo e della partecipazione attiva la propria cifra politica. La lista è formata da persone che si affacciano per la prima volta alla politica di Fidenza e da altre politicamente attive da anni, unendo così esperienza e rinnovamento.

“In questi anni abbiamo visto crescere Fidenza in un percorso di buona amministrazione e di coesione sociale – spiegano i membri della lista -. Il nostro obiettivo è la costruzione nella quotidianità di una “Fidenza città amica” che accompagni, attraverso servizi e azioni concrete, i giovani, le famiglie, le imprese, i disabili, gli anziani e tutti coloro che hanno bisogno di un aiuto e di un sostegno. Al tempo stesso pensiamo sia utile dare una nuova connotazione ai servizi e alle infrastrutture già attivi sul territorio per far sì che le persone possano esprimere sino in fondo le proprie potenzialità per approdare ad una piena realizzazione delle proprie prospettive, di quelle famigliari e, in ultima istanza, della comunità al cui servizio ci si pone. Appoggiamo la candidatura di Davide Malvisi a Sindaco perché riteniamo che, insieme, Fidenza possa crescere ancora nei servizi, nella qualità della vita e nel suo essere comunità bella, forte e coesa. L’obiettivo comune è fare della nostra città il punto di riferimento in provincia e in regione in diversi ambiti.”

I membri della lista

Frangipane Alessia, Baruffini Marco, Boselli Stefano, Caltabiano Martina, Copercini Manuela, Ferrarini Uliana, Franchi Emanuele, Franzoni Massimiliano, Frazzoni Lorenzo, Giovenzana Simona, Illica Magrini Elisa, Pellegrini Andrea, Perretti Anna, Pinardi Massimo, Rizzi Sergio Alessandro, Ugolotti Christopher.