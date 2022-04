Lista Onda Progressista: “I cittadini di Parma sottoscrivano l’appello per l’incriminazione di Putin alla Corte Penale Internazionale dell’Aja”

“Chiediamo l’incriminazione del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin per crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione, come per i gerarchi nazisti, come per Milosevic”.

La Corte Penale Internazionale ha già avviato ufficialmente un’indagine per verificare se la Russia abbia commesso in Ucraina crimini di guerra; già 39 Stati, tra cui l’Italia, hanno sottoscritto la procedura di attivazione della Corte.

“Lo diciamo da tempo e lo ha ripetuto senza mezzi termini nei giorni scorsi Carla Del Ponte, l’ex procuratrice capo del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia che, come noi con l’appello ‘Putin all’Aja’ promosso in Italia da Più Europa e Radicali Italiani, chiede alla Corte Penale Internazionale di emettere subito un mandato d’arresto nei confronti di Putin”, continuano nella nota i candidati di Onda.

“Le parole chiare e forti di Del Ponte ma anche le immagini inequivocabili che ci arrivano da Bucha e da altre località ucraine, con le strade disseminare da cadaveri di civili, ci spingono ad andare avanti con ancora più convinzione; perché non c’è pace senza giustizia. La Corte Penale Internazionale deve essere messa in grado di acquisire le prove e di mettere in sicurezza i testimoni a Bucha, prima che l’evoluzione del conflitto pregiudichi tale possibilità. Richiediamo ai governi degli Stati dell’Unione Europea di stanziare fondi straordinari per la CPI e invitiamo i cittadini di Parma a firmare l’appello ‘Putin all’Aja’ presso la sede di Onda in Via Costituente 18/C, aperta per tale scopo questo Sabato e Domenica dalle 10 alle 18.”

Onda Progressista – Liberale – Ecologista – Referendaria