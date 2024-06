Lista “Siamo Montechiarugolo”: cena elettorale con la candidata Elena Conti e gli onorevoli Foti, Russo, Pietrella

Mercoledì 5 giugno alle ore 20:30 presso la trattoria “Beccofino” di Monticelli Terme, Elena Conti candidata Sindaco per Montechiarugolo, e la sua squadra di candidati consiglieri, ospiteranno per un momento conviviale con i propri sostenitori l’onorevole Tommaso Foti, capogruppo alla Camera dei deputati per Fratelli d’Italia con gli onorevoli Fabio Pietrella e Gaetana Russo. Per info e prenotazioni: siamomontechiarugolo@gmail.com