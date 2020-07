L’Istituto comprensivo Mario Lodi è pronto per il nuovo anno scolastico

Recepite le regole del Comitato tecnico nazionale per tornare in classe in sicurezza, l’Istituto comprensivo “Mario Lodi” (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) è già pronto per la ripresa delle lezioni a settembre.

“Le scelte didattiche che da sempre ci caratterizzano – dichiara il dirigente scolastico Giovanni Ronchini – oggi fanno ancora di più la differenza. Avere classi poco numerose, investire in attrezzature moderne, e selezionare e formare un corpo insegnanti motivato, sono elementi decisivi per affrontare efficacemente e rapidamente i cambiamenti che si impongono”.

Dal punto di vista logistico, l’Istituto sarà in grado di garantire al contempo un livello elevato di qualità didattica e di sicurezza sanitaria, grazie alle sue caratteristiche strutturali e organizzative. Gli spazi ampi della scuola, infatti, assicurano un elevato rapporto numerico di metri quadri a disposizione di ciascun alunno. L’edificio, moderno e progettato secondo le concezioni più recenti, consente flussi d’accesso e di uscita controllati, e le nuove attrezzature favoriscono l’appropriato svolgimento delle attività didattiche, anche con il dovuto distanziamento sociale.

La flessibilità e autonomia organizzativa della scuola paritaria, infine, hanno consentito di adottare tutti gli interventi previsti dalle normative e dai protocolli interni in modo rapido, e di adeguarsi a cambiamenti normativi che dovessero sopraggiungere a seguito di un’eventuale evoluzione della situazione sanitaria.

“Il nostro obiettivo – dichiara ancora il dirigente scolastico Giovanni Ronchini – è garantire la massima continuità con il passato, senza stravolgere le consuetudini che hanno sempre regolato la nostra quotidianità scolastica, anche perché tali consuetudini poggiano tanto su principi pedagogici quanto sulle necessità delle nostre famiglie. Fortunatamente, infatti, le nostre strutture consentono di rispettare i parametri richiesti, garantendo a tutti gli studenti di poter fare scuola in sicurezza. Inoltre stiamo già predisponendo dei protocolli di collaborazione con alcune realtà del territorio, quei “patti di comunità”, che dovranno consentire alle scuole di utilizzare le strutture del quartiere per poter ampliare le possibilità di azione e di variare le modalità didattiche, con l’obiettivo di realizzare quella “scuola diffusa” che sappia, al bisogno, anche uscire al di fuori delle mura scolastiche per cogliere tutte le opportunità possibili.

Certamente, dovremo anche mettere in conto qualche semplice riorganizzazione degli spazi e dei tempi, ma crediamo minima e poco “impattante”: nel complesso, infatti, gli orari scolastici non cambieranno e non prevediamo, per nessuna delle nostre scuole, di calendarizzare le lezioni al sabato, di stabilire turni per la frequenza, di stravolgere gli orari delle lezioni o di eliminare i servizi già garantiti.

L’idea, insomma è quella di far fruttare l’esperienza di questi mesi, volgendo in positivo quanto abbiamo imparato e le rinunce che abbiamo sofferto: non c’è dubbio che riuscire nell’intento di ribaltare una situazione di crisi in un insieme di opportunità sia una sfida complessa, ma siamo fiduciosi che ciò, almeno nella nostra piccola comunità educante, sia un obiettivo a portata di mano”.