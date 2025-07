Lite in un ristorante in via Gramsci: due denunce per minacce e per lesioni aggravate

Nella serata del 27 luglio 2025, la Polizia di Stato ha denunciato due uomini coinvolti in una violenta lite avvenuta in una pizzeria di via Gramsci a Parma. In particolare, un cittadino nordafricano di 26 anni è stato denunciato per minacce e porto di oggetti atti ad offendere, mentre il titolare italiano dell’esercizio, di 31 anni, è stato denunciato per lesioni aggravate.

Su segnalazione della centrale operativa, le Volanti della Questura di Parma sono intervenute sul posto. All’arrivo, gli agenti hanno constatato che si era scatenata una rissa tra il 26enne e il proprietario del locale, che presentava una ferita lacero-contusa alla tempia sinistra.

Entrambi gli uomini, ancora in evidente stato di agitazione, sono stati calmati con non poca difficoltà. Gli agenti hanno quindi raccolto le dichiarazioni di entrambi per ricostruire l’accaduto nel dettaglio.

Il cittadino nordafricano ha riferito di essere stato colpito alla tempia con uno sgabello dal titolare della pizzeria, che si sarebbe irritato dopo che lui aveva semplicemente chiesto di comprare del pane. Tuttavia, il titolare ha ammesso le proprie responsabilità, spiegando che lo straniero si era avvicinato alla porta del locale per parlare con un cliente, e lui gli aveva chiesto se avesse bisogno di ordinare.

A questa richiesta, il tunisino, con atteggiamento arrogante, avrebbe chiesto chi fosse e, dopo essersi qualificato, gli avrebbe consigliato di rivolgersi a un altro locale. A quel punto, lo straniero avrebbe iniziato a minacciare il titolare e la sua compagna. Quando il 26enne tunisino ha estratto un coltello, il proprietario, per difendersi, gli avrebbe scagliato contro uno sgabello. Lo straniero è poi fuggito, ma è tornato successivamente, questa volta senza coltello, lamentando di essere stato colpito al volto. L’arma, infatti, non è stata trovata in suo possesso.

Il 26enne tunisino è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso locale. Entrambi i soggetti sono stati identificati e denunciati a piede libero: il tunisino, residente a Parma, pluripregiudicato e regolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per minacce e porto di oggetti atti ad offendere; il 31enne italiano, invece, per il reato di lesioni aggravate.