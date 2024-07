Litiga con la sorella ed evade dagli arresti domiciliari a Roccabianca

Sarebbe dovuto rimanere dentro casa il 54enne sottoposto in regime di arresti domiciliari, ma a seguito di un litigio con la sorella sbatte la porta e se ne va di casa. I Carabinieri di Roccabianca lo rintracciano non lontano da casa e lo denunciano.

Tutto nasce da un litigio che il 54enne ha avuto con la sorella, per motivi non meglio specificati, che ha indotto l’uomo ad allontanarsi da casa che per lui equivale ad abbandonare il luogo di detenzione perché il 54enne in quella casa stava scontando i domiciliari.

I Carabinieri intervenuti a seguito di alcune segnalazioni giunte in caserma, si recavano sul posto e dopo aver accertato che l’uomo non era a casa, lo hanno rintracciato sulla strada, a non molta distanza dall’abitazione.

Chieste spiegazioni perché si trovasse lì, l’uomo si è giustificato asserendo che poco prima aveva litigato con la sorella e che era uscito per sbollire la rabbia.

I militari a questo punto lo hanno accompagnato in caserma, dove ha ribadito le motivazioni che lo avevano portato a compiere quella che ha definito una leggerezza, ma che per la legge costituisce il reato di evasione.

Seppure l’uomo di fatto non aveva ina nimo di fuggire, di fatto ha violato le prescrizioni imposte dal giudice, allontanandosi senza che vi fossero sufficienti e comprovati motivi che potessero giustificare tale condotta.

Al termine degli accertamenti il 54enne, fatto salvo il principio di innocenza è stato denunciato a piede libero alla Procura di Parma per il reato di evasione.