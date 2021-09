L’on Raffaele Nevi (FI) in visita a Traversetolo a sostegno della candidatura di Simone Dall’Orto

In occasione della visita dell’on Raffaele Nevi responsabile nazionale agricoltura di Forza Italia alle cantine Oine, la città del vino, con il Vice sindaco Luca Fornari, Giovanni Paolo Bernini e Silvia Montruccoli del coordinamento provinciale di Forza Italia, ha dichiarato: “A Traversetolo Forza Italia continuerà a dare il suo contributo attraverso il vicesindaco Luca Fornari per ciò stiamo lavorando ad un sempre più stretto collegamento tra il partito nazionale e i territori a cui Forza Italia tiene particolarmente perché rappresentano il cuore produttivo del nostro paese. Forza Italia è sempre più convinta che, a partire dai Comuni, occorre avere una classe dirigente che spinga ad investire, innovare e creare posti di lavoro. Particolarmente significativo per noi è il comparto agroindustriale che ci può consentire di evitare lo spopolamento delle cosiddette aree interne ottenendo al tempo stesso una migliore cura del territorio anche per evitare i danni dei cambiamenti climatici che colpiscono di più i territori abbandonati.

l vicesindaco Fornari ha poi ricordato l’impegno della scorsa amministrazione guidata da Simone Dall’Orto che è stato ricandidato: “Questa amministrazione è sempre stata al fianco delle aziende, abbiamo lavorato sul piano regolatore con i tecnici del territorio, questo ha creato interesse e fiducia da parte degli imprenditori che stanno investendo in nuove aperture, ampliamenti e riqualificazione dell’esistente come lo dimostrano i 700.000 euro di oneri di urbanizzazione dell’ultimo anno. Continueremo su questa strada perché crediamo fermamente che le aziende siano il motore di un territorio creando, grazie ai loro dipendenti, l’indotto necessario anche per lo sviluppo delle attività commerciali.”