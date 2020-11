L’oncologia del Maggiore apre un ambulatorio presso la casa della salute di Langhirano

Visite, controlli e ricoveri nei reparti di Oncologia medica ed Ematologia dell’Ospedale Maggiore di Parma proseguono con gli stessi ritmi dell’era pre-Covid. Anzi, l’Oncologia medica, in collaborazione con l’Azienda Usl di Parma, ha aperto un ambulatorio oncologico presso la Casa della Salute di Langhirano dove oncologi ed ematologi si alternano per garantire cure e assistenza ai pazienti in uno spazio più vicino al loro domicilio.

Proseguono anche le attività di sostegno offerto dalle associazioni di volontariato. Intercral e Verso il Sereno garantiscono il trasporto gratuito per i pazienti del day hospital oncologico o di ematologia che ne facciano richiesta così come prosegue il noleggio delle parrucche per le pazienti che si rivolgano alla sede di Verso il Sereno (all’interno del Day Hospital oncologico).

Attività rimodulata alle esigenze Covid ma che non conosce sosta anche per la Radioterapia dove sono stati ampliati gli orari delle prestazioni (fino alle 20 di sera e il sabato mattina) per garantire accesso alle sedute radioterapiche in assoluta sicurezza, evitando inutili attese nei locali del padiglione 14.

Screening e un’attenzione in più anche per gli accessi all’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale dei bambini che sta continuando a seguire i pazienti già in cura presso il reparto e sta prendendo in carico i nuovi casi che purtroppo sono stati qualcuno in più rispetto allo scorso anno.