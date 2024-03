L’onorevole Laura Cavandoli nell’Intergruppo Parlamentare del Patrimonio Italiano

L’onorevole Laura Cavandoli, 53 anni, nata a Parma, avvocato, deputata alla Camera eletta nelle liste della Lega e presidente del Consiglio di Giurisdizione, ha aderito all’Intergruppo Parlamentare del Patrimonio Italiano che si propone di sensibilizzare l’impegno di parlamentari (deputati e senatori) al fine di promuovere, salvaguardare, tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e storico nazionale.

L’integruppo nasce con finalità culturali quali:

divulgare e rendere fruibile il patrimonio artistico, culturale e storico custodito presso le sedi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

organizzare alla Camera dei Deputati il premio “Donne del Patrimonio” che rappresenta un importante riconoscimento per le dirigenti, imprenditrici, professioniste e rappresentanti delle istituzioni che si sono distinte nella valorizzazione del patrimonio italiano.

Inoltre in occasione del ventesimo anniversario dell’emanazione e entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali (Legge 42/2004) è impegnato nel raccogliere pareri, proposte e suggerimenti per un aggiornamento del testo legislativo.

Infine l’Intergruppo promuove e sostiene le Giornate Europee del Patrimonio promosse dal Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea che si terranno il 14 e 15 settembre 2024 e promuove e sostiene la filantropia e il mecenatismo anche attraverso l’Art Bonus.

L’intergruppo è presieduto da Cristina Rossello, 63 anni, nata a Finale Ligure (Savona), avvocato patrimonialista tra i più importanti d’Italia, deputata alla Camera eletta nelle liste di Forza Italia, Stefano Benvenuti Gostoli, 48 anni, nato a Ancona, avvocato, deputato alla Camera eletto nelle liste di Fratelli d’Italia, Francesco Bruzzone, 62 anni, nato a Genova, deputato alla Camera eletto nelle liste della Lega, Ilaria Cavo, 51 anni, nata a Genova, giornalista televisiva, deputata alla Camera eletta nelle liste di Noi Moderati e vice presidente della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo.

Andrea Crisanti, 70 anni, nato a Roma, docente universitario, senatore eletto nelle liste del Partito Democratico e segretario VII Commissione Cultura, Patrimonio Culturale e Istruzione, Rita Dalla Chiesa, 77 anni, nata a Casoria (Napoli), conduttrice e giornalista televisiva, deputata alla Camera nelle liste di Forza Italia, Gianmauro Dell’Olio, 56 anni, di Bari, deputato alla Camera eletto nelle liste del Movimento 5 Stelle, Vice Presidente della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, Maria Grazia Frija, 50 anni, nata a La Spezia, deputata alla Camera eletta nelle liste di Fratelli d’Italia.

Giandiego Gatta, 60 anni, nato a Manfredonia (Foggia), deputato alla Camera eletto nelle liste di Forza Italia e vice presidente della Giunta delle Elezioni, Alessandro Giglio Vigna, 44 anni, nato a Ivrea (Torino), deputato eletto nelle liste della Lega e presidente della XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea, Elisabetta Lancellotta, 45 anni, nata a Isernia, deputata alla Camera eletta nelle liste di Fratelli d’Italia, Elena Murelli, 45 anni, nata a Piacenza, senatrice eletta nelle liste della Lega e segretario del Consiglio di Presidenza, Adriano Paroli, 62 anni, nato a Brescia, avvocato e senatore eletto nelle liste di Forza Italia, presidente del Consiglio di Garanzia, Fabio Pietrella, 47 anni, nato a Carbonia, deputato della Camera eletto nelle liste di Fratelli d’Italia.

Stefania Pucciarelli, 57 anni, nata a Sarzana (La Spezia), senatrice eletta nelle liste della Lega, già sottosegretario del Ministero della Difesa e attuale presidente della Commissione per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani, Martina Semenzato, 51 anni, nata a Spinea (Venezia), deputata alla Camera eletta nelle liste di Noi Moderati e presidente della Commissione sul Femminicidio e Violenza di Genere, Luca Squeri, 63 anni, nato a Milano, deputato alla Camera eletto nelle liste di Forza Italia e segretario della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, Rosaria Tassinari, 57 anni, nata a Forlì, deputata alla Camera eletta nelle liste di Forza Italia.

Daniela Ternullo, 49 anni, nata a Melilli (Siracusa), senatrice eletta nelle liste di Fratelli d’Italia, segretario del Consiglio di Presidenza del Senato, Giulio Terzi di Sant’Agata, 78 anni, nato a Bergamo, senatore eletto nelle liste di Fratelli d’Italia, presidente della Presidente IV Commissione per le Politiche dell’Unione Europea e in passato ministro degli affari esteri, Giusy Versace, 47 anni, nata a Reggio Calabria, senatrice appartenente al gruppo Azione, segretario del Consiglio di Presidenza del Senato e vice presidente VII Commissione Cultura, Patrimonio Culturale e istruzione, Giampiero Zinzi, 51 anni, di Caserta, avvocato, deputato alla Camera eletto nelle liste della Lega.

Presidente onorario è stato nominato Giuliano Urbani che durante il governo guidato da Silvio Berlusconi rivestì l’incarico di ministro dei beni culturali.

Segretario generale è invece Ivan Drogo Inglese presidente dell’ente Stati Generali del Patrimonio Italiano e rappresentante di interessi del patrimonio presso la Camera dei Deputati.