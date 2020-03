Lontani ma insieme: le attività a distanza di Proges per le famiglie dei servizi all’infanzia

“Lontani ma Insieme” è il progetto attivato da Proges in questi giorni di sospensione dei nidi e delle scuole dell’infanzia. Una iniziativa nata con la volontà di fornire, nei limiti del possibile, un quotidiano e continuativo supporto alle famiglie, attraverso canali informali e virtuali, rimanendo vicini ai bambini in un momento dove è richiesto a tutti di fermarsi e stare a casa per la salute comune.

Video letture, canzoni, attività, suggerimenti, counseling ma anche semplici messaggi da parte delle educatrici con cui i bambini erano abituati a trascorrere gran parte della loro quotidianità, ora stravolta dall’emergenza Coronavirus.

“Il progetto – dichiara Marco Papotti di Proges – nasce da un’idea molto semplice e concreta: la volontà di dire alle famiglie che in questi giorni non ci siamo dimenticati dei bambini, anzi li sentiamo davvero vicini. E anche se non siamo fisicamente nello stesso luogo, c’è la relazione che abbiamo costruito, autentica e profonda, che ci lega a loro e alle loro famiglie. Essere in relazione infatti significa pensarsi e fare spazio dentro la nostra mente per prenderci cura dell’altro, in ogni situazione. Così, utilizzando i tanti e per certi aspetti straordinari strumenti di comunicazione che oggi abbiamo, e che di solito consideriamo un po’ nemici delle buone relazioni soprattutto per la fascia dei più piccoli, cerchiamo di tenere vivo il legame costruito nel quotidiano. Ci sembra una cosa importante, innanzitutto perché i bambini faticano a capire la necessità di stare lontani dalle loro “tate” e dai loro amici per sconfiggere il virus. E secondariamente perché la routine e il riproporsi di quello che conoscono significa per i bambini sicurezza e tranquillità, significa dire che quelle cose non sono sparite per sempre. In un momento in cui certamente avvertono attorno a loro preoccupazione e incertezza, è una cosa molto importante per la loro emotività. Infine, cerchiamo di dare un sostegno e incoraggiamento anche ai genitori, con la possibilità di confrontarsi con i nostri pedagogisti e ricevere consulenza su come affrontare un momento che anche come educatori è del tutto inedito e eccezionale.”

Il progetto è attivo a Parma nei servizi all’infanzia di Proges e di Parma Infanzia, e nei servizi della cooperativa sul territorio nazionale, che raggiungono oltre 5000 famiglie. Anche nelle Case Residenza per Anziani che Proges gestisce in tutta Italia la cooperativa si sta adoperando per colmare il divario che le restrizioni alle visite stanno generando e che rischiano di aumentare la preoccupazione dei famigliari e lo spaesamento degli ospiti. Per questo le strutture sono state fornite di tablet attraverso cui gli anziani, con l’aiuto degli operatori, possono contattare ogni giorno le loro famiglie e ricevere il sorriso di un volto caro.