La cooperativa Leone Rosso, appartenente al gruppo Proges, lancia la campagna social “#lontanimainsieme”.

Essa consiste nel produrre un video per promuovere delle attività in ambito sociale, “in attesa che la nostra vita torni a essere quella di prima. Ognuno può fare la sua parte per le categorie sociali più colpite, dedicando tempo, lavoro e risorse per iniziative sociali.”

Guarda il video!