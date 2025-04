Lori (PD): “Serve un nuovo bando per sostenere il protagonismo imprenditoriale femminile”

“Ho presentato una risoluzione a sostegno dell’imprenditoria femminile, per continuare a sostenere il protagonismo femminile nella vita economica del territorio. In particolare, chiedo di riproporre un bando specifico per l’imprenditoria femminile, con particolare attenzione alle realtà medio piccole, per l’anno 2025, e di pensare bandi e misure ad hoc”, dichiara Barbara Lori, consigliera regionale del Partito Democratico e vice-presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.

“Le imprese femminili sono infatti una presenza rilevante nel sistema economico emiliano-romagnolo, il 21% di tutte le imprese attive in Regione. Si tratta di realtà per lo più di piccole e medie dimensioni, che continuano a scontrarsi con maggiori difficoltà di accesso al credito e ai finanziamenti, come sottolineato dalle associazioni di categoria negli incontri e nei tavoli regionali convocati nel corso della scorsa legislatura – continua la consigliera – La crescita e il consolidamento delle imprese femminili, anche per la loro attenzione alla sostenibilità ambientale e all’inclusione sociale, è fondamentale non solo per la vitalità ma anche per l’equità del sistema economico regionale”.

Nell’atto vengono elencate le misure ad hoc per le imprese femminili finora messe in atto dalla Regione Emilia-Romagna che hanno avuto ottimi riscontri, sia in termini di partecipazione che di risultati. Il Fondo regionale per l’imprenditoria femminile e women new deal (2021) ha finanziato, con uno stanziamento di 1.700.000 euro, 107 piccole e medie imprese femminili, con contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Nella seconda edizione, con il Fondo per l’imprenditoria femminile (2023), nell’ambito del FESR 2021/2027 (azione 1.3.6), sono stati 7,2 milioni di euro i finanziamenti erogati: sono stati sostenuti 239 progetti, per la nascita e il consolidamento di piccole e medie imprese femminili, movimentando investimenti complessivi per 21 milioni di euro.

“Vogliamo continuare nell’obiettivo strategico di promuovere la parità di genere in modo trasversale ed integrato: l’occupazione e l’imprenditorialità femminile sono aspetti fondamentali, insieme alla conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura, la salute e il benessere, il contrasto alla violenza di genere, come sancito dalla nostra legge regionale di riferimento del 2014, la Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere”, conclude Lori.