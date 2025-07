Lotta alla zanzara tigre, distribuzione gratuita prodotti larvicidi

Per incentivare l’utilizzo di prodotti larvicidi nelle aree private da parte dei cittadini, il Comune di Parma effettuerà la distribuzione gratuita di 900 confezioni di prodotti larvicidi a partire dal 21 luglio negli spazi del Centro del Riuso “Officina Sociale”, in via Calabria n. 3, (https://maps.app.goo.gl/5RNg12DwFPJEnTcu9)

I prodotti verranno distribuiti fino ad esaurimento scorte, prevedendo una confezione a richiedente.

La distribuzione gratuita dei prodotti larvicidi non ha la finalità di coprire l’intero fabbisogno dei cittadini per tutta la stagione, ma rientra nelle azioni messe in atto dal Comune per sensibilizzare la popolazione sull’importanza fondamentale della lotta alla proliferazione della zanzara tigre attraverso l’utilizzo di prodotti adeguati.



La lotta larvicida, oltre a essere obbligatoria (come prescritto dall’ordinanza sindacale vigente sulla lotta alla zanzara n. OS/2025/47), è poco costosa e dall’impatto trascurabile sia sull’ambiente che sulla salute umana rispetto ai trattamenti adulticidi, che sono invece molto costosi e hanno numerose controindicazioni dal punto di vista sanitario, quando utilizzate in modo non oculato, oltre che ambientale.



Il Comune di Parma ha messo in atto diverse azioni per la lotta alla zanzara tigre con trattamenti larvicidi in tutte le caditoie pubbliche stradali, dei parchi, delle scuole e degli edifici comunali, che vengono eseguiti mensilmente da aprile a settembre compresi, per un totale di sette cicli. I risultati dei controlli di qualità hanno confermato l’efficacia della lotta larvicida, con livelli di infestazione inferiore alla soglia del 5% prevista dal piano arbovirosi regionale (1,3% dei tombini infestati durante il primo campionamento eseguito a maggio e 4,5% dei tombini infestati durante il secondo, eseguito a giugno).



I dati, tuttavia, non sono altrettanto positivi per le aree private, che ricoprono la maggior parte del territorio comunale (70-80%). Già dalla fine del mese di giugno, sono, infatti, iniziati i trattamenti adulticidi nelle aree private, che devono essere comunicati obbligatoriamente tramite il portale dedicato:

https://www.comune.parma.it/it/servizi/ambiente/copy4_of_tutela-ambientale/comunicazione-di-trattamento-adulticida

e devono essere sempre preceduti da una valutazione del livello di infestazione eseguita da personale esperto secondo le indicazioni delle relative Linee Guida regionali.

Nelle aree private il livello di infestazione purtroppo è molto rilevante, al contrario di quelle pubbliche. Questo è spesso dovuto al fatto che i trattamenti larvicidi non vengono effettuati oppure sono eseguiti in modo non corretto (mancato rispetto della corretta periodicità indicata sulle confezioni dei prodotti e mancata ripetizione dopo le piogge).



Occorre inoltre prestare la massima attenzione alla presenza di focolai larvali, che sono tutti i possibili ristagni d’acqua in cui le zanzare depongono le uova, come ad esempio, sottovasi o altri contenitori in cui sia presente anche solo una quantità irrisoria di acqua, avvallamenti del terreno o delle coperture dei garage, ecc. e che si trasformano in veri e propri “allevamenti” di zanzare.



L’assessore alla Sostenibilità Ambientale Gianluca Borghi ha rimarcato: “La fornitura gratuita di 900 confezioni di prodotti larvicidi rappresenta l’impegno concreto dell’amministrazione per fare in modo che la cittadinanza sia consapevole della necessità di intervenire per ottenere risultati positivi nella lotta contro la zanzara tigre. Il Comune da un lato mette in atto campagne mirate per la riduzione delle larve per la parte pubblica i privati dall’altro devono impegnarsi per quanto attiene l’utilizzo di prodotti larvicidi nelle proprietà private”