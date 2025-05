Lotta alla zanzara tigre, le misure messe in atto dal Comune di Parma

L’Amministrazione Comunale mette in atto anche quest’anno il programma di lotta alla zanzara tigre, come da indicazioni contenute nel Piano Regionale Arbovirosi.

Le principali azioni attuate, in corso di svolgimento e in programma, sono.

Monitoraggio puntuale e capillare dell’infestazione presente sul territorio comunale mediante il posizionamento di ovitrappole, che vengono esaminate ogni due settimane per valutare l’entità dell’infestazione (60 ovitrappole nel periodo estivo e 10 ovitrappole nel periodo invernale).

Trattamenti larvicidi – Nei Nidi, nelle Scuole dell’Infanzia Comunali e Statali, nelle Primarie e nelle Secondarie di primo grado sono previsti complessivamente 7 turni di trattamenti di disinfestazione delle tombinature. Il primo turno di trattamento antilarvale è stato eseguito dal 7 al 12 aprile, il secondo turno è iniziato il 5 maggio ed è tutt’ora in corso mentre i successivi verranno programmati con cadenza mensile fino al a fine giugno e successivamente con cadenza trisettimanale fino al mese di settembre compreso;

È fondamentale che anche i privati cittadini sui terreni che gestiscono direttamente (circa il 70-80% dell’intero territorio comunale) mettano in atto in prima persona (come da ordinanza) gli interventi di prevenzione e lotta alla zanzara. A questo scopo verranno forniti gratuitamente alla cittadinanza 900 blister larvicidi che saranno distribuiti durante occasioni dedicate.

Oltre all’obbligo di esecuzione dei trattamenti larvicidi nelle caditoie presenti all’interno delle aree private, sono essenziali alcuni accorgimenti come annaffiare poco e spesso, in modo da non creare avvallamenti stagnanti nel terreno, e svuotare regolarmente qualunque tipo di cisterna o contenitore a partire dal semplice sottovaso (lo sviluppo delle uova della zanzara tigre avviene in quantitativi di acqua molto ridotti).

L’Amministrazione Comunale nei mesi tardo-estivi provvederà a eseguire interventi con un prodotto repellente naturale in alcuni parchi pubblici.

Sempre nei principali parchi pubblici, nel 2024 sono state installate 40 bat box, con la finalità di incrementare la presenza delle specie di pipistrelli più frequenti negli ambienti urbani, che sono efficientissimi ed innocui predatori naturali delle zanzare e quindi alleati nella lotta integrata contro questi insetti.

L’Ordinanza Sindacale mantiene l’obbligo di comunicazione preventiva (5 giorni prima) dell’esecuzione dei trattamenti adulticidi sia eseguiti con attrezzature mobili che con impianti fissi automatici, esclusivamente attraverso il servizio online del Comune di Parma, al link:

https://www.comune.parma.it/it/servizi/ambiente/copy4_of_tutela-ambientale/comunicazione-di-trattamento-adulticida

I trattamenti possono essere eseguiti solo in via straordinaria e devono essere preceduti dalla verifica del livello d’infestazione presente, che dovrà essere condotta da personale esperto e senza conflitto d’interessi.

Inoltre, le principali novità introdotte dalla nuova Ordinanza Sindacale riguardano:

– le fasce orarie in cui gli interventi adulticidi sono consentiti, ossia ore crepuscolari–notturne o prime ore del mattino (dalle 19:00 alle 08:00);

– il divieto di eseguire, nelle aree confinanti ad asili nido, scuole dell’infanzia e primarie, trattamenti adulticidi nei giorni e orari di apertura del plesso scolastico;

– le tipologie di prodotti utilizzabili per i trattamenti adulticidi con nebulizzatori mobili, sia per l’uso professionale che non professionale, ossia esclusivamente prodotti insetticidi che non devono recare in etichetta e in nessuna delle sezioni della Scheda dei dati di Sicurezza, le frasi di pericolo determinate frasi di pericolo (H340 Può provocare alterazioni genetiche, H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche, H350 Può provocare il cancro, H351 Sospettato di provocare il cancro, H360 Può nuocere alla fertilità o al feto, H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto, EUH 380 Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani, EUH 381 Sospetto di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani, inoltre, in etichetta non deve essere presente il pittogramma GHS06).

Viene mantenuto, infine, l’obbligo di comunicazione preventiva dell’installazione di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto repellenti), da effettuare sempre, esclusivamente attraverso il servizio online del Comune di Parma, al link

https://www.comune.parma.it/it/servizi/ambiente/comunicazione-installazione-impianto-automatico-di-distribuzione-di-prodotti-contro-le-zanzare

Info: https://www.comune.parma.it/ambiente/zanzara-tigre.aspx