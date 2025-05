Lotta alle disuguaglianze: il progetto della Fondazione Cariparma dedicato ai giovanissimi e alle giovanissime

È aperta fino al 15 giugno la call per la selezione di 40 studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado di Parma e provincia, che nell’anno scolastico 2025/2026 frequenteranno la terza, quarta e quinta superiore, per partecipare alla realizzazione della prima video-podcast serie di Fondazione Cariparma.

Il progetto, completamente gratuito, rappresenta un’occasione concreta per far conoscere ai più giovani il territorio parmense e le sue trasformazioni attraverso le voci e le storie di chi è impegnato quotidianamente nel contrasto alle disuguaglianze economiche, sociali e ambientali. Saranno i ragazzi e le ragazze a raccontarlo poi con i loro occhi, dando sfogo alla loro creatività, al loro talento e alla loro passione in un’esperienza formativa a 360 gradi. Non solo sperimenteranno le tecniche e le professioni del mondo del vodcasting e della comunicazione, ma avranno l’opportunità di confrontarsi con le tematiche sociali della nostra comunità, mettere alla prova quelle soft skills tanto richieste dal mondo del lavoro.

I partecipanti selezionati prenderanno parte a un Summer Camp di due giorni durante il quale riceveranno 16 ore di formazione teorico-pratica presso lo studio di registrazione professionale di Casco Learning Center, partner tecnico di Fondazione Cariparma che ha allestito i propri spazi grazie al contributo ricevuto attraverso uno degli ultimi bandi della Fondazione stessa. Durante il percorso, i ragazzi e le ragazze lavoreranno al soggetto narrativo della prima serie e potranno scegliere l’ambito di lavoro più affine alle proprie inclinazioni: video-making, audio-recording, post-produzione, redazione, co-conduzione, social media, content creation e molto altro.

La serie prevede due cicli di produzione: uno in autunno 2025 (ottobre-novembre) e uno in primavera 2026 (marzo-aprile), durante i quali i giovani, affiancati da tecnici ed esperti della comunicazione e del video-podcasting, registreranno gli episodi e avranno la possibilità di partecipare attivamente ai principali eventi locali.

L’iniziativa potrà essere riconosciuta come PCTO, attività di orientamento o esperienza da inserire nel proprio e-portfolio scolastico.

Le candidature sono aperte fino al 15 giugno 2025.

Per inviare la propria candidatura è possibile visitare il sito ufficiale di Fondazione Cariparma: www.fondazionecrp.it

Per informazioni: area.comunicazione@fondazionecrp.it