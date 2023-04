LSD FESTIVAL Libri Suoni Destinazioni: a Fidenza il 5 e 6 maggio

Avrà luogo il 5 e 6 maggio 2023 (con un’anteprima il 4) a Fidenza, presso la Corte e il Palazzo Ex Orsoline Spazio Of, la seconda edizione di LSD FESTIVAL Libri Suoni Destinazioni, un progetto a cura di Annalisa Zilioli, Manuela Copercini, Simona Cini, Federica Parizzi e Fabrizio Cesario, in collaborazione con Ass. L.O.C. Libera Officina Culturale, realizzato con il contributo del Comune di Fidenza.

Un programma immersivo di due giorni con interessanti autrici e autori, artiste e artisti, giornaliste e giornalisti del panorama nazionale, chiamati ad interrogarsi sul tema del corpo come rivoluzione. Strumento potente di autodeterminazione, consapevolezza e azione politica sul mondo, dote in possesso di chiunque, il corpo è l’oggetto di un’esplorazione artistica ed intellettuale destinata a tutta la comunità attraverso libri, suoni e racconti di nuove destinazioni, laboratori e mostre.

«Il corpo rappresenta una delle grandi frontiere necessarie per spiegare e comprendere il nostro tempo con i suoi molteplici profili – raccontano gli organizzatori del Festival. Osserviamo ogni giorno innumerevoli alfabeti della sua evoluzione e dei suoi mutamenti. Il corpo che cammina. Il corpo che resiste. Il corpo che si prende cura. Il corpo che lotta. Respiriamo immagini di corpi che migrano, di corpi che si emozionano, che si cercano. Di corpi che comprendono. Che danzano. Il corpo è simbolo di bellezza, di agonismo, di grazia e di sofferenza. È il momento dell’incontro, quell’addensarsi di materia e pensiero in cui tutto ha ancora la capacità di fermarsi, quando tutto intorno corre e dilaga. È ciò che, arrivati ad un bivio, consente di scegliere. In queste giornate se ne racconterà la forza delle sue potenzialità, si cercherà di fermarne la verità attraverso le parole, la musica, il teatro, la fotografia. Perché il corpo non mente, si mimetizza forse, si mescola ma non si confonde. Il corpo è la nostra rivoluzione».

«Cultura non è solo camminare lungo le strade sicure e consolidate dei grandi classici – dichiara Andrea Massari, Sindaco di Fidenza – ma è anche e soprattutto avventurarsi alla scoperta di nuovi linguaggi, di forme espressive che non sono ancora entrate vocabolario comune del pubblico e quindi più difficili e stranianti, ma non per questo meno efficaci. Ecco, visto da questa prospettiva, il festival Libri Suoni Destinazioni assume un ruolo fondamentale: quello di aprire una finestra su quanto accade al di fuori del mainstream e portarlo all’interno dell’offerta culturale fidentina. Un impegno per il quale non posso che ringraziare gli organizzatori di questa bella rassegna».

Ad ospitare gli appuntamenti, che si susseguiranno dal mattino fino a notte fonda, è uno dei luoghi più suggestivi della città di Fidenza, la Corte delle feste del Palazzo delle Ex Orsoline, edificio dalle belle forme barocche edificato nei primi anni del 1700 e divenuto nel 2006 Palazzo della Cultura e della Arti di Fidenza.

LIBRI

Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire, tra i più esperti e premiati corrispondenti di guerra italiani, autore di Kiev (Garzanti, 2022), nell’incontro Il corpo che combatte, resiste, migra. L’azione come espressione di salvezza approfondirà il concetto di corpo usato a rischio della propria vita, come strumento per le proprie idee e per la propria salvezza (5 maggio ore 18).

Il corpo come rivoluzione da un punto di vista filosofico sarà invece il tema del dialogo La bellezza e il potere. In dialogo su un corpo che cambia (5 maggio ore 21) fra Maura Gancitano, filosofa, scrittrice e fondatrice di Tlon, e Chiara Tagliaferri, scrittrice e autrice radiofonica. Entrambe hanno approfondito l’argomento nei loro percorsi: Gancitano in varie pubblicazioni e in particolar modo nel libro Specchio delle mie brame. La prigione della bellezza (Einaudi, 2022), Tagliaferri nel podcast di culto Morgana, di cui è coautrice insieme a Michela Murgia, e nel suo romanzo Strega comanda colore (Mondadori, 2022).

“Esistere nel corpo è una cosa bellissima. Non ci sono altri posti per essere noi stessi. E la morte è l’unica certezza che abbiamo nella vita”, ad affermarlo è lo psichiatra genovese Paolo Milone che nella conversazione Corpi vicini e corpi lontani. Un luogo in cui non si è mai andati (6 maggio ore 17), intorno al suo nuovo libro Astenersi principianti (Einaudi, 2023), affronterà il distacco dal corpo, quella morte di cui non si può parlare, ma non si deve tacere.

Anche l’opera del poeta Franco Arminio nasce nel “qui” dei corpi, spingendosi in una riflessione che investe l’idea di sacro, il sacro piccolo e quotidiano dei nostri corpi che si incrociano, si incastrano, si allontanano, quaggiù sulla terra. A partire dal suo ultimo libro Sacro Minore (Einaudi, 2023), il 6 maggio (ore 18.30) il poeta sarà protagonista di “Sacro Minore. Versetti per accorgersi del corpo e del mondo”, dialogo, spettacolo e reading alla maniera di Franco Arminio.

A parlare del corpo in movimento, il 6 maggio (ore 15.30), ci penserà il dialogo Verso la cima. In cammino sui sentieri di montagna fra lo scrittore Alberto Rollo e l’escursionista Walter Moia membro consigliere del CAI di Parma. Pretesto sarà la storia di un uomo di pianura e di metropoli che ha sempre guardato alla montagna per amor di salita, facendo del camminare “in salita” un’avventura che, senza trasformarsi in “specialità sportiva”, ha nutrito l’immaginazione e il sentimento. Una storia narrata da Rollo nel suo libro Il grande cielo. Educazione sentimentale di un escursionista (Ponte alle Grazie, 2023).

SUONI

Il concerto di Auroro Borealo, cantante, autore e performer, che porta avanti da vari anni attività di ricerca e di divulgazione sul “diversamente bello”, costituirà l’evento clou del programma musicale (6 maggio ore 21), insieme ai dj set neo-soul, funk e jazzy di Giampaolo Dall’Asta (5 maggio ore 19.30) e techno, house, trance, progressive di Dashka (6 maggio ore 23).

DESTINAZIONI

Il corpo muta e si trasforma, specialmente nelle delicate stagioni intermedie della vita, a cui il coreografo Manfredi Perego e la danzatrice Chiara Montalbani hanno dedicato la creazione Maggio, che accompagnerà gli spettatori in una colazione con la danza (6 maggio ore 8.30).

Uno spazio di esplorazione è riservato anche alla Graphic Novel, con due illustratori e fumettisti più interessanti del panorama contemporaneo: David Marchetti e Darkam intervistati da Michele Ginevra, direttore e cofondatore del Centro Fumetto Andrea Pazienza di Cremona (6 maggio ore 11).

LABORATORI

In collaborazione con la Biblioteca Comunale di Fidenza, è il laboratorio con l’illustratrice Monica Monachesi (6 maggio ore 9.30). Col nome di mindfulness si indica uno stato di consapevolezza dato dall’attenzione al momento presente, osservato con curiosità e senza giudizio, anche a partire dallo stato del corpo; per approcciarsi a questa “pratica”, unita alla tecnica psico-corporea della bioenergetica, sarà possibile frequentare la classe della psicoterapeuta Valentina Salvini (6 maggio ore 10.45). Laura Capellini terrà invece il laboratorio di tecniche di pittura astratta (6 maggio ore 14).

CINEMA

Giovedì 4 maggio, alle ore 21, come anteprima del Festival, presso il MyCinema, sarà proiettato il film Io vivo altrove! alla presenza del regista Giuseppe Battiston intervistato da Pietro Capra (MyCinema e Circolo Cinematografico La Notte Americana), un evento realizzato in collaborazione con Fidenza Cultura aps, MyCinema, La Notte Americana e Porte Aperte Festival Cremona (Biglietto 8,00 Euro intero, 6,00 Euro ridotto).

MOSTRE

In entrambi i giorni presso lo Spazio espositivo del Palazzo Ex Orsoline Spazio Of sarà possibile visitare Il corpo come rivoluzione con tavole di David Marchetti e Darkam e i disegni di Manfredi Perego e Origano, opera originale multidisciplinare della fotografa Alessia Leporati e dell’artista Petra Schwarz (inaugurazione 5 maggio ore 18).

Presso gli Spazi espositivi di via Costa sarà allestita la mostra collettiva Corpo Materia Azione (aperta dal 5 al 14 maggio dalle 10 alle 19, inaugurazione 5 maggio ore 18) con opere di Francesca Artoni, Martina Baschieri, Mirko Frignani, Giorgia Gorreri+Simona Costanzo, Karin Monica, Barbara Ventura.

In occasione delle date del festival l’orario della Biblioteca Comunale e del Museo del Risorgimento Luigi Musini sarà dalle 9.00 alle 17.00. Alle ore 15.30 avrà luogo la visita guidata alla Biblioteca Comunale, al Fondo Storico Librario, alla Quadreria Emanuelli, al Fondo d’Arte Bottarelli e al Museo del Risorgimento Luigi Musini.

Il Festival si realizza con la collaborazione di alcuni preziosi partner privati: Tecninox group, Socoplus, Gas Sales Energia, Lineasicurezza, First Point, Gustincanto, Scaramuzza Fabrizio, Marusi s.r.l., Emc2 Onlus, Elettrimont srl, Ottica Angela, Reale Mutua Assicurazione, CB Meccanica, San Donnino Multiservizi Srl, EmiliAmbiente Spa, Iskra, Laura Capellini tattoo artist.

