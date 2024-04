Luca Pollastri (Rete Civica Fidenza) si candida per cambiare Fidenza

“Mancanza di sicurezza, degrado del centro storico e crisi del commercio, cittadini usati come bancomat per le casse pubbliche, una sanità sempre più disastrata, frazioni abbandonate: i problemi di Fidenza sono tanti e i borghigiani chiedono un cambiamento che non può certo arrivare dal sistema di potere che ci ha condotti fino a questo punto. Massari e Malvisi sono la stessa cosa: non si può pensare che il discepolo risolva i disastri del maestro”, spiega Luca Pollastri, che rompe gli indugi e annuncia la sua candidatura a Sindaco di Fidenza.

Luca Pollastri, fidentino, 52 anni, è sposato ed è padre di una bambina di 10 anni. È laureato in “Discipline Musicali” presso i Conservatori di Ferrara e Ginevra, e così alterna l’attività di concertista a livello internazionale a quella di docente. Da ormai dieci anni è presente in Consiglio Comunale, prima insieme a Gabriele Rigoni, poi con Gian Franco Uni, nel gruppo “Rete Civica Fidenza”, che ha mantenuto viva l’opposizione all’amministrazione uscente.

“I fidentini e le fidentine ormai sanno bene che la candidatura di Davide Malvisi non è altro che una terza candidatura di Massari” dice Luca Pollastri. “Ė ora di cambiare: la priorità deve essere il bene della nostra città, non più le manovre politiche e gli interessi del Partito Democratico”. Per risolvere i problemi primari di Fidenza, secondo Luca Pollastri, “è necessario partire dal centro storico, oggi totalmente abbandonato, in “ostaggio” di baby gang e delinquenti di ogni tipo, dove le risse sono all’ordine del giorno. Manca un piano sulla sicurezza: i fidentini e le fidentine hanno il diritto di sentirsi sicuri a casa propria. Massari e Malvisi si sono dimostrati incapaci di risolvere questo problema”.

Sempre in merito al centro storico di Fidenza, Luca Pollastri specifica: “Dal centro, però, dobbiamo allargare la visuale e finalmente rendere integrati la città di Fidenza e l’outlet “Fidenza Village”. Insisto su questo aspetto fondamentale: fino ad oggi, le attività commerciali dei fidentini non hanno avuto vantaggi dall’avere a pochi chilometri il “Fidenza Village”, però credo che ci siano tutte le possibilità per integrare l’outlet nell’economia della città. È un dovere farlo per tutti coloro che hanno investito tempo, denaro e tutta la loro vita in attività commerciali qui, nella nostra città”.

Un problema a cui Luca Pollastri tiene molto è quello della sanità: “Mi impegnerò a fondo per affrontare il tema dei tempi di attesa vergognosi per visite ed esami che costringono i cittadini a costosi ricorsi al privato”.

Secondo il candidato Sindaco è inoltre necessario intervenire sui progetti scelti dal duo Massari- Malvisi in materia di viabilità, “disattivando immediatamente gli autovelox installati in maniera barbara in città col solo scopo di fare cassa”. Un altro tema sul quale Pollastri insiste è il totale abbandono in cui vivono le frazioni, “che invece”, dice Pollastri, “sono una grande risorsa per l’indotto fidentino, soprattutto in termini turistici, enogastronomici e culturali”.

Conclude così Luca Pollastri, che si sente “pronto ad iniziare questo percorso, che sono sicuro vedrà uniti tutti e tutte coloro che non si riconoscono nella modalità di amministrare e nelle scelte fatte da parte di Massari-Malvisi. Non farò promesse elettorali che non sarei poi in grado di mantenere come è stato fatto dalle precedenti amministrazioni e come si continua a fare. Mi impegnerò ad essere il Sindaco del cambiamento e ad ascoltare e a lavorare per i miei concittadini, affinché la nostra città rinasca e torni ad essere vivibile. Lo devo a chi ci ha sempre vissuto ma soprattutto a mia figlia e a tutti i bambini che saranno il nostro futuro. Per Fidenza è l’ora del cambiamento!”