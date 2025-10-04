Luca Ravenna in concerto al Teatro Regio con Flamingo

LUCA RAVENNA, FLAMINGO. Lunedì 13 aprile 2026 – ore 21,00. Teatro Regio di Parma

Dopo il grandissimo successo di Red Sox – oltre 75mila gli spettatori che tra il 2023 e il 2024 hanno gremito i teatri per più di 50 sold-out tra Italia, Europa e New York – Luca torna in scena con uno show inedito, mettendo in campo il suo sguardo ironico e dissacrante sull’attualità e una componente di storytelling personale in linea con la cifra stilistica che l’ha reso uno dei volti più seguiti della stand-up contemporanea.

L’ispirazione di FLAMINGO arriva come sempre dalla sua quotidianità: uno spettacolo popolato di sogni, case vere e case finte affittate sopra le discoteche, il tentativo di iniziare una carriera da corista, voli reali o pindarici, una famiglia d’origine divisa dalla politica e qualche domanda sulle famiglie del futuro, tra il desiderio di diventare zio e quello di restare bambino per sempre. FLAMINGO è uno spettacolo che vive tra la nostalgia di una colazione in pasticceria e la curiosità di scoprire dove ci porteranno i robot e l’intelligenza artificiale.

Biglietti in vendita on-line e nei punti vendita TicketOne e da lunedì 6 ottobre presso l’Arci di Parma (Via Testi, 4 – PR).

Per informazioni: CAOS Organizzazione Spettacoli – Arci Parma tel. 0521 706214 – spettacoli@arciparma.it