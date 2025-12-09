Luce e gas sostenibili: il 16 dicembre a Parma l’incontro conclusivo di “Consumatore 4.0”

Prosegue a Parma il ciclo di incontri del progetto “Consumatore 4.0 – Il futuro è davvero sostenibile?”, iniziativa finanziata dalla Regione Emilia-Romagna e organizzata da Confconsumatori in collaborazione con Cna Parma.

Dopo le due tappe dedicate al mercato libero dell’energia, alla lettura delle bollette e alla gestione del sovraindebitamento, martedì 16 dicembre alle 10, nella sede di Cna Parma in via La Spezia 52/A, si terrà l’incontro conclusivo dal titolo “La scelta sostenibile: luce e gas”.

L’incontro offrirà ai cittadini strumenti pratici per effettuare una comparazione efficace tra le offerte luce e gas, valutando non solo la convenienza economica, ma anche parametri di sostenibilità ambientale, trasparenza contrattuale e stabilità delle condizioni di fornitura. Saranno illustrati indicatori tecnici come Pun (Prezzo Unico Nazionale), Psv (Punto di Scambio Virtuale), struttura tariffaria, indicizzazione e componenti fisse e variabili, e saranno forniti criteri per evitare le principali criticità riscontrate nel mercato retail.

L’appuntamento rappresenta il tassello finale di un percorso formativo volto a promuovere la consapevolezza finanziaria ed energetica dei consumatori, fornendo competenze concrete per prendere decisioni autonome e informate. Come sottolineato dal presidente nazionale di Confconsumatori, Carmelo Calì, «la collaborazione con Cna è essenziale per dare risposte concrete ai cittadini su temi complessi che incidono direttamente sulla quotidianità».

La partecipazione è gratuita. Per informazioni è possibile contattare il numero 0521 230134 o consultare il sito ufficiale di Confconsumatori.