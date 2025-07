Lucia Mirti eletta alla presidenza dell’Assemblea provinciale del Pd

Il 1 luglio con l’Assemblea Provinciale del PD Parma è stato ufficialmente chiuso il percorso congressuale 2025.

Davanti ai 121 delegati, unitamente a 20 tra componenti di diritto ed invitati, è stata ratificata l’elezione di Nicola Bernardi quale Segretario della Federazione ed eletta Lucia Mirti alla presidenza dell’Assemblea provinciale.

Presente anche Luigi Tosiani, neo rieletto Segretario regionale la cui elezione sarà ratificata ufficialmente oggi 3 luglio in Assemblea regionale, dove sono presenti 9 componenti di Parma.

Con Francesco De Vanna neo Segretario dell’Unione cittadina e Caterina Conforti neo Presidente dell’Assemblea della città, con l’elezione di 43 segretari di circolo e del segretario dell’Unione di Sorbolo-Mezzani (Marco Egidio Tagliavini) si completa il congresso che ha coinvolto oltre 1700 iscritti del PD Parma.

Ha dunque inizio un nuovo corso per la comunità dei democratici e delle democratiche di Parma, che per Bernardi e De Vanna sarà “un costante dialogo politico nei circoli per affrontare le esigenze dei territori e, nel solco del percorso già tracciato in questi anni, confermare la responsabilità amministrativa in tutti Comuni in cui vi è il PD al governo ma anche tra banchi di opposizione, con l’impegno dei circoli, con la passione e l’entusiasmo di tante iscritte e iscritti.”