Lucia Mirti: “Non mi candidato a sindaco di Fontevivo, lascio il consiglio comunale”

Nei giorni scorsi è comparso sulla stampa (Nota della Redazione: Non su ParmaDaily) il mio nominativo nella rosa dei possibili candidati sindaco per le prossime comunali a Fontevivo.

Preciso che non farò parte della prossima amministrazione comunale, a causa di sopraggiunti impegni personali che incideranno sulla mia disponibilità di tempo e sull’attenzione che il ruolo amministrativo richiede; ringrazio gli esponenti del PD ed i tanti cittadini che mi hanno chiesto la disponibilità a candidarmi, esprimendomi sincera stima ed apprezzamento anche personale.

Seppure in minoranza, in questi intensi anni – insieme ai colleghi del gruppo che si sono succeduti – non abbiamo mai fatto mancare il nostro apporto nell’interesse della collettività, sempre con proposte costruttive e sempre motivando le posizioni anche di durissima critica: gli unici obiettivi che mi hanno ispirata nella guida del gruppo sono stati i reali interessi di tutti i fontevivesi e mai la polemica sterile.

Sin dal primo consiglio abbiamo inteso fare un’opposizione costruttiva sempre sul merito delle questioni, rifuggendo le polemiche inutili, dando sempre suggerimenti per cercare soluzioni ai problemi della cittadinanza e rendendoci disponibili a collaborare: avremmo davvero meritato una maggiore attenzione da parte di una maggioranza che ci ha quasi sempre pregiudizialmente e sistematicamente ignorati.

Tuttavia stare sul merito ha portato ad alcune condivisioni: alcune delle proposte avanzate, talvolta condivise dall’intera minoranza, sono state in alcuni casi accolte. Abbiamo sempre cercato il dialogo e la condivisione anche con gli altri componenti di minoranza; abbiamo presentato 150 interrogazioni (di cui 50 condivise con le altre minoranze), 16 ordini del giorno (di cui 6 approvati all’unanimità) e 5 mozioni (di cui due approvate all’unanimità) e pubblicato circa 150 comunicati stampa.. Il mio gruppo consiliare non è mai mancato in tutte le commissioni e tutti i 63 consigli comunali: in diversi casi il nostro voto è stato decisivo per garantire i servizi essenziali per il Comune come quelli del welfare.

Ringrazio tutti i cittadini che mi hanno sostenuto e spronato; i colleghi del gruppo Fabio Moroni ed Anna Maria Tiberti, il Circolo Pd locale ed i segretari Alessandra Terenziani e Luca Bussolati, i colleghi della Bassa Ovest. Ringrazio tutti i dipendenti comunali che si sono sempre distinti per la loro professionalità e disponibilità.

Lascio il consiglio comunale, ma certamente non lascio la mia comunità di Fontevivo che in tanti modi mi ha dimostrato il suo affetto ed a cui continuerò doverosamente a dare il mio contributo da cittadina. Un grande in bocca al lupo ed auguri di ogni successo alla lista che sfiderà il sindaco uscente; auspico che la minoranza e la maggioranza che verranno scelte dai fontevivesi sappiano meglio dialogare, e che la futura amministrazione possa lavorare tenendo in conto prima di tutto le reali esigenze dei cittadini per uno sviluppo, una miglior coesione ed un progresso dell’intera nostra comunità.

Non perdiamoci di vista!

Lucia Mirti