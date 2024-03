Luciano Ligabue al Regio, il prossimo 7 novembre

A 13 anni di distanza dall’ultima volta, quest’anno Luciano Ligabue dedica al suo pubblico un nuovo tour nei teatri più belli d’Italia, location intime d’eccezione, per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi sogni di rock ‘n’ roll che hanno da sempre accompagnato la sua carriera.

Saranno 31 concerti esclusivi, con un’unica tappa per ogni città coinvolta, senza repliche, (fatta eccezione per Correggio dove si terrà una doppia data zero), per garantire al pubblico presente in sala un’esperienza esclusiva e irripetibile. “LIGABUE IN TEATRO – DEDICATO A NOI” chiuderà ufficialmente il capitolo live di “DEDICATO A NOI” che ha visto Liga protagonista di oltre 30 concerti tra i club, gli stadi, l’Arena di Verona e i principali palasport italiani.

Sul palco insieme a Luciano Ligabue ci saranno Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano che per la prima volta sarà in tour con il Liga, dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell’album “DEDICATO A NOI”.

La tappa di Parma, al Teatro Regio (prodotta e organizzata da Friends&Partners e Zoo Aperto ) è fissata per il prossimo 7 novembre.

I biglietti per il concerto di Luciano Ligabue saranno in vendita da sabato 16 marzo, alle 12 tramite il circuito www.ticketone.it e alle ore 14.30 nella sede Arci Parma (Via Testi, 4 – PR).

Lo spettacolo di Luciano Ligabue al Teatro Regio di Parma fa parte della rassegna “Tutti a Teatro” realizzata da Caos Organizzazione Spettacoli (in partnership con Arci Parma).

Per informazioni: CAOS Organizzazione Spettacoli – Arci Parma tel. 0521 706214 – info@arciparma.it