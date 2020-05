L’umorista del ” piccolo mondo”

Viva l’indimenticabile Giovannino

che era un genio sin da bambino

poi divenne per tutti il mitico Guareschi

riscuotendo plausi e successi giganteschi

ebbe i suoi natali nella bassa a Fontanelle

e sin da piccolo manifestò uno spirito ribelle.

Fu un grande ed apprezzato autore

e da molti uno stimatissimo scrittore,

immaginò i suoi racconti in quel di Brescello

dove si svolgeva ogni giorno un simpatico duello,

da una parte c’era l’energico Don Camillo

sicuramente un prete molto arzillo,

dall’altra il Sindaco Peppone

comunista per indole e per passione,

i loro battibecchi piacquero a grandi e piccini

grazie all’opera cinematografica di Zavattini.

Andava su e giù con la sua bicicletta

per raccogliere storie da scrivere sulla Gazzetta

e per questo era sempre in pista

come disegnatore e come cronista.

La realtà con ironia veniva da lui rappresentata

grazie a ” Bertoldo”, una bella rivista illustrata,

Il suo giornale era denso di un umorismo

dando duri colpi al fascismo.

Non ha temuto la dura prigionia

e non ha mai perso l’entusiasmo e l’energia,

desiderava il rispetto di un ordine gerarchico

essendo apertamente un irriducibile monarchico;

” Candido” fu il suo amato e discusso settimanale

dal quale traspariva tutto il suo estro geniale

ma anche il suo fervore anticomunista

e il suo essere un po’ utopista.

La sua speranza non era puramente simbolica

ma era sostenuta da una profonda fede cattolica,

portava avanti ogni sua idea e ogni sua opinione

e per ciò fu accusato anche di diffamazione.

Fino alla fine si impegnò per la cultura e per il Paese

collaborando con ” La Notte”, ” Oggi” e ” Il Borghese”.

Dopo una vita impegnativa ed impervia

nel 68 chiuse gli occhi a Cervia

ora riposa in pace a Roncole Verdi

e i suoi scritti saranno eterni e sempreverdi.



Elvis e Raffaele