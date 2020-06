Nazione Futura Parma: “Luna Park? In cittadella? No, grazie!”

È notizia di pochi giorni fa il ritorno dei “baracconi” nel parco storico cittadino. Come Nazione Futura, condanniamo assolutamente la scelta di organizzare, in questi tempi, un evento come il Luna Park, che farà confluire un alto numero di persone nello stesso luogo, dove sarà impossibile mantenere il famigerato distanziamento interpersonale.

Quindi ci chiediamo perché il Sindaco abbia assunto il ruolo di sceriffo “social” (poi realmente, e meno male, non è andato a controllare le attività commerciali se garantissero la distanza tra le persone) nei confronti dei bar che cercavano di riacquisire la loro vita e di rincontrarsi coi loro clienti, mentre nei confronti dei giostrai, coi quali chiaramente non l’abbiamo, assume un comportamento tanto gentile da permettere di entrare in cittadella?

L’altro fattore che condanniamo assolutamente é il luogo in cui si svolgerà tutto ciò. Nei mesi più adatti a frequentare il Parco, popolato in queste settimane da famiglie, da compagnie, da studenti e studentesse, perché rovinare tutto portando le giostre? Riteniamo che si potesse organizzare il luna Park nelle diverse aree cementificate nelle zone periferiche della città oppure nei parcheggi scambiatori presenti in città.

Allora caro Sindaco, se multate gli esercenti, arrivando a sospendere addirittura le loro attività, perché permettete che, dopo settimane di sofferenze per le tanti morti a Parma causa covid-19, si formino file per salire sulle giostre, perché permettete che tutti tocchino le stesse maniglie e gli stessi volanti, che abbiano in mano gli stessi gettoni avuti in mano da altri, che difficilmente verranno sanificati dopo ogni utilizzo?

Per noi tutto ciò è l’ennesima buffonata di un Sindaco che fa lo sceriffo coi deboli, che ci incoraggia tutti a rispettare l’ambiente utilizzando il monopattino (è sicuro che così salveremo la Terra?) ma che permette poi i baracconi, dalle prossime settimane, in cittadella!

Ultima cosa, far entrare gli immensi camion, che trasportano le giostre, in cittadella, è sicuro che non crei danni alla struttura come in passato?

Nazione Futura Parma