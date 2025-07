Lunedì 21 luglio, in piazzale della Pace, la decima edizione de “La notte dei maestri del lievito madre”

Parma si prepara ad accogliere la decima edizione de: “La Notte dei Maestri del Lievito Madre”, che si terrà lunedì 21 luglio nello scenario della Pilotta, trasformando piazzale della Pace e il cuore della Città in un palcoscenico di profumi, sapori e solidarietà.

Organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, con il patrocinio del Comune di Parma e Parma Food Valley e con la partecipazione di Alma – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, la serata celebra il lievito madre vivo, simbolo di eccellenza italiana e identità territoriale.

Ne hanno parlato, nel corso di una conferenza stampa, al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, Marco Bosi assessore alla Città Creativa Unesco del Comune di Parma, Claudio Gatti, presidente dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, Giacomo Bullo communication manager di Alma – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e Maurizio De Vitis presidente dell’Emporio Solidale di Parma.

“La Notte dei Maestri del Lievito Madre si conferma un’occasione speciale per apprezzare un prodotto, il panettone, anche in estate e non solo durante il periodo natalizio – ha commentato Bosi -. Una serata gustosa in cui i pasticceri coinvolti ci faranno da guida per apprezzare prodotti di altissima qualità. A questo si aggiunge il tema della solidarietà con la devoluzione del ricavato a Emporio Solidale Parma. Un gesto di grande sensibilità per una società inclusiva ed attenta alle problematiche sociali”.

“L’appuntamento è una festa che unisce passione, tradizione e solidarietà – ha spiegato Claudio Gatti. Ogni lievitato racconta una storia, ogni assaggio è un ponte tra territori, stagioni e culture. Siamo orgogliosi di riunire i migliori maestri lievitisti per offrire al pubblico le nostre creazioni in una serata in cui il lievito madre diventa simbolo di eccellenza artigianale e di condivisione. Questo evento, che portiamo avanti da 10 anni, è cresciuto anno dopo anno grazie anche all’accoglienza e al sostegno di Parma, che ci ha fatto sentire a casa. Per noi è una festa, ma con il cuore: perché sapere che tutto questo contribuisce ad aiutare chi è in difficoltà dà un senso ancora più profondo a ciò che facciamo. Lavoriamo con passione, ma anche con la consapevolezza che ogni gesto può fare la differenza”.

Matteo Berti ha rimarcato: “Alma rinnova con convinzione il proprio sostegno a La Notte dei Maestri del Lievito Madre, riconoscendone il valore didattico e culturale. Offrire ai nostri studenti l’opportunità di collaborare con Maestri dell’arte bianca in un contesto così prestigioso significa rafforzare la loro formazione, promuovendo un dialogo autentico tra tradizione e futuro della pasticceria italiana”.

Maurizio De Vitis, presidente di Emporio Solidale Parma ha ricordato: “La nostra preziosa collaborazione con i maestri pasticceri prosegue da anni e, grazie anche a loro, riusciamo a portare avanti un progetto fondamentale per l’Emporio. Questo progetto supporta i bambini delle famiglie in difficoltà che seguiamo, fornendo tutto il materiale necessario per affrontare l’anno scolastico, sia all’ingresso della scuola primaria che della scuola secondaria di primo grado. La Notte dei Maestri del Lievito Madre è anche un’occasione speciale per tutti i volontari dell’Emporio: un momento per condividere una serata con la città, che ogni anno partecipa con grande generosità a questa importante manifestazione”.

Dopo la presentazione dell’evento, dalle 18 al Palazzo del Governatore, il corteo dei Maestri sfilerà per le vie del centro fino ai Trottatoi della Pilotta accompagnato dalla Banda Giuseppe Verdi di Parma, colorando la Piazza con ogni sorta di irresistibili creazioni a base di lievito madre vivo e dando il via alle degustazioni dalle 20. Per accedere, sarà necessario acquistare un braccialetto solidale con un contributo minimo di 5 euro agli stand dell’Emporio Solidale di Parma dove sarà possibile anche comprare le esclusive specialità dei maestri per raccogliere fondi destinati a sostenere l’associazione che assiste le famiglie in difficoltà.

Per festeggiare i dieci anni La Notte dei Maestri si arricchisce di tante novità: saranno ben 48 gli accademici provenienti da tutta Italia ma anche dall’estero (Germania, Francia, Taiwan), a presentare i loro gustosi lievitati. Il protagonista assoluto sarà il panettone, dalle varianti classiche alle reinterpretazioni più audaci, innovative, dolci e salate, fino a quelle più leggere ed estive, dimostrando che la qualità artigianale, la passione e l’estro degli Accademici non conoscono stagioni e confini. Un sapere antico che si rinnova costantemente, fondendo radici culturali, spirito innovativo e legame con il territorio, in un dialogo sempre più aperto al mondo.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per valorizzare il progetto formativo dell’Accademia, da sempre attenta al futuro dei giovani lievitisti, come dimostra anche la recente inaugurazione della prestigiosa International School di Bologna: durante la serata, al termine di un percorso di crescita e confronto, saranno presentati i prodotti lievitati realizzati in sinergia tra giovani talenti e Maestri Senior.

Non mancheranno inoltre alcune anticipazioni dal Panettone World Championship 2025, il Campionato mondiale a squadre organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano in collaborazione con HostMilano che si terrà dal 14 al 17 ottobre a Verona con la finalissima il 18 ottobre a Host Milano e che vedrà sfidarsi le nazionali di Argentina, Australia, Brasile, Cina, Cuba, Francia, Germania, Giappone, Perù, Spagna, Taiwan e Venezuela. Tra i grandi ospiti della finale sono stati già annunciati il Maestro Iginio Massari, Antonio Bachour, Angelo Musa e Roy Shvartzapel, vere e proprie icone della pasticceria internazionale.