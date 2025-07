L’Università di Parma in Vietnam: si rafforzano i legami di cooperazione

Visita istituzionale in Vietnam, nei giorni scorsi, per la Prorettrice alle Relazioni Internazionali e alla Mobilità dell’Università di Parma Maria Cecilia Mancini. Dopo che a fine ottobre una delegazione di Atenei vietnamiti era stata a Parma, ora è stata l’Università di Parma a partire per il Sud Est asiatico. Obiettivo: rafforzare i legami già esistenti ed esplorare le possibilità di collaborazioni future con altre università, allargando così la rete della cooperazione all’interno di quella linea strategica di internazionalizzazione che costituisce una delle direttrici principali di questi anni per l’Ateneo.

Hanoi, Da Nang e Ho Chi Min City le tre tappe della missione, durante la quale la Prorettrice ha incontrato anche l’Ambasciatore d’Italia in Vietnam Marco Della Seta e l’Attaché dell’Ambasciata italiana ad Hanoi Marco Abbiati.

Se alla Hanoi University ci si è confrontati per consolidare i rapporti di collaborazione già in essere, alla Vietnamese National University of Forestry e alla Vietnamese National University of Agriculture si è parlato di possibili collaborazioni future e alla Da Nang University of Economics si è lavorato alla progettazione di un Double Degree (corso di studio a doppio titolo).

Alla Ho Chi Min City University of Industry and Trade, dove la Prof.ssa Mancini ha anche partecipato come key note speaker a ICA 2025 – International Conference on Agri-Food & Sustainable Development, l’incontro ha riguardato la progettazione di scambi di mobilità e di un potenziale Double Degree.

La visita si è chiusa proprio alla Ho Chi Min City University of Industry and Trade, con la firma di un Memorandum of Understanding con la Prorettrice Vicaria Le Thi Hong Anh