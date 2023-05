M5S: “Alle comunali di Salso siamo la forza trainante di una coalizione progressista”

Si è svolta oggi la conferenza stampa di apertura della campagna elettorale a Salsomaggiore Terme, dove il Movimento 5 Stelle è in coalizione assieme alla lista civica “Tabiano e Salso 2023” a al PD, alla presenza del coordinatore regionale, Gabriele Lanzi, del coordinatore provinciale Simone Guernelli e il capolista M5s a Salsomaggiore, Giuseppe D’Andrea.

Da oltre 10 anni il Movimento 5 Stelle è presente a Salsomaggiore Terme con quattro consiglieri che si sono susseguiti in consiglio comunale svolgendo un ottimo lavoro. Oggi facciamo un ulteriore passo in avanti proponendoci come forza trainante di una coalizione progressista, ambientalista e inclusiva, per proporre una svolta per Salsomaggiore.

È forte l’intesa con il candidato sindaco civico Bernazzoli, oltre che con il PD locale che ha deciso di sposare le battaglie sui temi per noi decisivi come quelli della legalità, della partecipazione e della trasparenza. Se i cittadini di Salsomaggiore decideranno di accordarci la loro fiducia, ci impegneremo a promuovere politiche green, ad affrontare le sfide, nuove e vecchie, che la società moderna ci pone davanti e, soprattutto, a porre sempre al centro dell’azione amministrativa il cittadino”.

Così in una nota congiunta il coordinatore regionale, Gabriele Lanzi, il coordinatore provinciale Simone Guernelli e il capolista M5s a Salsomaggiore, Giuseppe D’Andrea.