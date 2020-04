M5S: “Ciao Cinzia! Parma perde la sua combattente”

“Ieri è venuta a mancare Cinzia Ferraroni (leggi). Una attivista storica di Parma che ha dato tanto al Movimento 5 Stelle e una combattente, nell’impegno civile così come nella vita. Ha lottato sempre; questa volta, però, purtroppo la battaglia contro questo virus maledetto non è riuscita a vincerla. Di lei ci rimarrà la grande voglia di partecipazione e la sua grande disponibilità per essere punto di riferimento attorno al quale costruire iniziative politiche. Persona genuina, non ha mai avuto paura di dire la sua senza peli sulla lingua: infatti la sua posizione molto critica nei confronti dell’attuale Governo e il conseguente allontanamento dal Movimento erano noti. Vedute diverse, ma per questo dobbiamo riconoscerle una grande onestà intellettuale; non è da tutti e questo mancherà alla nostra comunità. Mancherà certamente alla città di Parma per cui tanto si è spesa. Che la terra ti sia lieve Cinzia” lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna.