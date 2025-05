M5S e Rifondazione comunista appoggiano il candidato sindaco di Fontevivo Moroni

In vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio nelle quali saranno eletti il nuovo Sindaco e il nuovo Consiglio Comunale di Fontevivo, sosteniamo convintamente la candidatura di Fabio Moroni con la sua lista civica “Fontevivo Insieme”, che riteniamo essere la più vicina al campo progressista, in netta contrapposizione con chi rivendica la totale continuità con il recente passato.

Non scopriamo oggi il valore umano e politico di Moroni, gli riconosciamo un forte legame con il territorio in cui è nato e tuttora vive, ma anche una già importante esperienza politica come è doveroso che sia per chi si candida a governare una realtà piccola, ma comunque complessa, com’è quella di Fontevivo.

Abbiamo potuto apprezzare, sin dai primi passi, il lavoro serio con cui è stato scritto il programma: su alcuni dei punti che lo caratterizzano abbiamo posto l’accento in tempi non sospetti e molte delle nostre istanze sono state accolte e valorizzate. Per prima cosa, abbiamo espresso un no categorico ad ulteriore consumo di suolo, in particolare per nuove espansioni industriali e della logistica: in questo senso sarà necessario lavorare al PUG affinché il territorio venga messo al sicuro anche per gli anni a venire.

La lista dei candidati consiglieri in lista è lo specchio della innegabile capacità di Moroni di confrontarsi con tutta la comunità che si candida ad amministrare, senza steccati o preclusioni.

Diamo indicazione ai nostri iscritti e simpatizzanti residenti a Fontevivo di votare per la lista “Fontevivo Insieme – Fabio Moroni Sindaco” e ad esprimere la preferenza per CLAUDIO GALLONI e CHIARA BUSSOLATI, affinché in Consiglio comunale siedano persone in grado di interpretare i nostri valori in quella che ci auguriamo sarà la prossima amministrazione comunale.



MoVimento 5 Stelle Parma e provincia

Rifondazione Comunista – circolo di Fontevivo