M5S in consiglio regionale: “Torrechiara, chiarezza sulla richiesta di allargamento di un prosciuttificio”

La Regione faccia chiarezza sulla richiesta di allargamento di “un prosciuttificio di 20mila metri quadrati su un terreno agricolo, nelle vicinanze dell’area dove sorge lo splendido Castello Torrechiara” a Langhirano (Parma), uno stabilimento a 6 chilometri dalla sede dell’azienda, ma “malgrado questa rilevante distanza, il progetto è stato presentato come un’iniziativa da realizzarsi ‘in prossimità’ del prosciuttificio già esistente”.

La richiesta è del Movimento 5 stelle che, in un’interrogazione, vuole sapere anche “quale sia il significato da attribuire all’espressione ‘aree collocate in prossimità’ utilizzata dalla legge regionale 24 del 2017”. L’espressione va precisata, affermano i pentastellati, è un concetto “al quale non appare oggettivamente riconducibile una distanza di 6 chilometri”.

Molte le perplessità e le preoccupazioni suscitate, continua il M5s, “testimoniate anche dall’assemblea molto partecipata svoltasi pochi giorni fa e nel corso della quale è stata rimarcata la possibilità, per le associazioni portatrici di interessi comuni oppure per singoli privati con interessi specifici ,di partecipare alla Conferenza dei servizi, che dovrebbe essere convocata nelle prossime settimane, e, per qualsiasi soggetto, singolo o associativo appunto, di presentare osservazioni al progetto, entro il 3 ottobre al Comune di Langhirano (che il 3 agosto ha avviato il procedimento unico di variante al PSC e al RUE)”.