M5S Parma: “4 sì al referendum, 1 libertà di coscienza”

Un accorato appello al voto per i prossimi 5 quesiti referendari è quello lanciato dal M5S di Parma e provincia in un comunicato sottoscritto dai portavoce locale e dal locale coordinatore.

L’8 e il 9 giugno i cittadini italiani saranno chiamati a esprimersi su temi cruciali quali il diritto a un lavoro dignitoso, alla sicurezza dei luoghi di lavoro e la cittadinanza. Tuttavia, mentre i media trattano l’appuntamento in modo marginale e spesso confuso, alcuni esponenti delle istituzioni – persino il Presidente del Senato – hanno invitato apertamente a disertare le urne. Si tratta di un segnale preoccupante, che rischia di indebolire i principi fondamentali della nostra democrazia.

Noi, invece, crediamo che andare a votare sia un dovere civico, un atto di responsabilità verso sé stessi e verso le generazioni future. Non ci rassegniamo a un’Italia che scoraggia la partecipazione e lascia che pochi decidano per tutti. E se nelle stanze del potere , a volte anche in alcune posizioni apicali, sopravvivono simboli e nostalgie di un passato autoritario, che non permetteva il diritto di voto e pensavamo ormai lontano, la nostra risposta è netta e democratica: votiamo!

Il MoVimento 5 Stelle sostiene con convinzione 4 SÌ su 5 quesiti referendari:

1. Per abolire il Jobs Act e restituire dignità a chi è stato licenziato ingiustamente.

2. Per fermare gli abusi sui contratti a termine e garantire un lavoro stabile e dignitoso.

3. Per dire basta ai falsi part-time, che celano sfruttamento e precarietà.

4. Per rendere le imprese responsabili degli infortuni dei subappaltatori, migliorando la sicurezza nei luoghi di lavoro.

5. Sul tema della cittadinanza, lasciamo libertà di coscienza, consapevoli della complessità della questione.

Il nostro appello è rivolto a tutti. Nessuno deve sentirsi non partecipe. Ma ci sia permesso un pensiero particolare rivolto ai giovani, a chi vota per la prima volta ( ad esempio i nuovi italiani) o verso chi è alla ricerca di un occupazione dignitosa: informatevi, confrontatevi, partecipate. Il silenzio non cambia nulla. Il voto, sì!

Simone Guernelli – Coordinatore provinciale M5S

Jonathan Albiento – Consigliere comunale Sorbolo Mezzani

Paola Gherardini – Assessora e consigliera Lesignano de’ Bagni

Alessandro Maggiali – Consigliere comunale Lesignano de’ Bagni