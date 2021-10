M5S Parma: “Sì al confronto con le altre forze politiche, non escludiamo le primarie”

È stato un incontro molto proficuo quello che si è tenuto domenica tra i facilitatori per le relazioni interne in Emilia Romagna, Gabriele Lanzi ed Elena Mazzoni, il deputato Davide Zanichelli, iscritti e attivisti del MoVimento 5 Stelle di Parma e della provincia.

Al centro del dibattito il confronto in vista dei prossimi impegni elettorali del territorio, ma anche le priorità che dovranno essere al centro dell’azione politica del nuovo corso del MoVimento 5 Stelle. Si tratta di temi storici, come l’ambiente, la tutela della qualità dell’aria, la mobilità sostenibile, il limite al consumo di suolo, la trasparenza nella gestione della cosa pubblica, la difesa della salute e la sicurezza delle persone. Centrale dovrà essere anche il tema della transizione ecologica e della crescita economica sostenibile.

Per quanto attiene al dialogo con le altre forze politiche, nel corso dell’incontro è stata ribadita la possibilità di confrontarsi con altre forze amiche e progressiste del territorio che auspichiamo possano mettere in campo anche proposte all’insegna di un sano rinnovamento. Non sarebbe da escludere neanche il ricorso alle primarie per dare valore alla costruzione di un nuovo progetto, dato che la consultazione democratica è un valore fondamentale che intendiamo ulteriormente valorizzare.

Il prossimo incontro è previsto per domenica 7 novembre dalle ore 17 alle ore 19 presso l’hotel & Congressi di Parma, questa aperto al pubblico, alle forze politiche, alle realtà civiche e di interesse. All’evento oltre alla facilitatrice Elena Mazzoni, al senatore Gabriele Lanzi e al deputato Davide Zanichelli, parteciperanno anche le deputate Maria Edera Spadoni, Stefania Ascari, la senatrice Maria Laura Mantovani e la Consigliera regionale M5S Silvia Piccinini. Per accedervi sarà necessario il green pass e registrarsi tramite il seguente form https://docs.google.com/forms/d/11a1PhpOjcmEg00ZkC9MRMozK1sApDaFzXPhPNtKVfpw/edit?ts=6167f43e

M5S Parma