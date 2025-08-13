M5S: “Siamo con le 350 famiglie del quartiere Colombo contro l’impianto fotovoltaico a terra”

13 Agosto 2025
Come Movimento 5 Stelle esprimiamo vicinanza e rispetto verso le oltre 350 famiglie del quartiere Colombo di Parma che hanno già firmato una petizione contro l’impianto fotovoltaico a terra che potrebbe essere realizzato vicino a via benedetta.

Parliamo di un’area che potenzialmente impatta su centinaia di famiglie.

Ovviamente, come risaputo, la transizione ecologica è da sempre la nostra anima … ma è altresì necessario interrogarsi se ricoprire un territorio di pannelli fotovoltaici, già ad uso agricolo o cmq a verde, non rappresenti un danno per l’ambiente.

Come attivisti per l’ambiente e per la tutela dei diritti della cittadinanza chiediamo, pertanto , a tutti i decisori politici di ascoltare, almeno quello, la voce dei nostri concittadini, mentre da parte nostra informeremo i nostri rappresentanti in regione per capire se l’opera rispetta tutti i crismi di legge.

Movimento 5 stelle Parma e Provincia
Silvia Delitala – rappresentante gruppo territoriale Parma
Simone Guernelli – coordinatore provinciale M5S PARMA e provincia