“Ma che opera d’Egitto! Auguste Mariette inventore di Aida”: conferenza all’APE Parma Museo

Con l’incontro “Ma che opera d’Egitto! Auguste Mariette inventore di Aida” in programma giovedì 11 gennaio alle ore 17.30 all’ APE Parma Museo, si chiude il ciclo di conferenze collaterali all’esposizione “Viaggi a Oriente. Fotografia, disegno, racconto” a cura di Arturo Carlo Quintavalle, che Fondazione Monteparma ha promosso per approfondire i molteplici percorsi di lettura offerti dalle oltre trecento opere presenti in mostra.

L’appuntamento è dedicato alle vicende riguardanti l’ideazione dell’opera lirica Aida, un capolavoro ambientato nell’Egitto dei faraoni, frutto del dialogo fra due giganti: il compositore Giuseppe Verdi e l’egittologo Auguste Mariette. A parlarne sarà un’eccellenza della nostra città, Giuseppe Martini, storico della musica e collaboratore dell’Istituto nazionale studi verdiani, a cui si aggiungerà una testimonianza di Alberto Nodolini, scenografo che ha collaborato con importanti teatri lirici, fotografo, già direttore artistico di Vogue Italia e Presidente dell’Accademia Nazionale di Belle Arti di Parma.

Con questo incontro si conclude la rassegna che ha visto protagonisti importanti studiosi ed esperti che hanno indagato il rapporto tra l’Oriente e l’Occidente sotto diversi punti di vista: Michele Guerra, che ha presentato il libro “Cinema Orientalista. Lo sguardo dell’Occidente” di Roberto Campari; Monica Maffioli, che ha approfondito la produzione fotografica di Dominic Ellis Colnaghi; Gloria Bianchino, che ha parlato dell’influenza che l’Oriente ha avuto sulla moda; Arturo Carlo Quintavalle, Claudia Cavatorta e Paolo Barbaro, che hanno parlato dell’evoluzione delle tecniche di produzione e diffusione fotografica.

L’ingresso è gratuito e soggetto a limitazione dei posti. Si richiede la prenotazione al tel. 0521 2034 e via e-mail: info@apeparmamuseo.it.

La mostra “Viaggi a Oriente. Fotografia, disegno, racconto” è curata da Arturo Carlo Quintavalle. Coordinamento organizzativo di Carla Dini.

Alla mostra si accompagna il volume di Arturo Carlo Quintavalle “Viaggi a Oriente”, catalogo delle opere di Claudia Cavatorta e Paolo Barbaro, Milano, Skira.

Collaborazione grafica di Alberto Nodolini e Michelangelo Nodolini.

La mostra è realizzata da Fondazione Monteparma con il patrocinio del Comune di Parma.

Si ringraziano per gli importanti prestiti concessi CSAC – Università degli Studi di Parma e Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta di Parma.

Apertura dal martedì alla domenica, ore 10.30 – 17.30.

APE Parma Museo

Strada Farini 32/a – Parma

tel. 0521 203413 e-mail: info@apeparmamuseo.it

www.apeparmamuseo.it