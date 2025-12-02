“Ma come ti pago?”: incontro in Sala Arta su come orientarsi nel mondo dei pagamenti digitali

Accessibilità, sicurezza, privacy, tracciabilità: sono solo alcune delle parole chiave che ci aiutano a muoverci nel complesso mondo dei pagamenti digitali e online, un mondo che, nonostante sia ormai imprescindibile, per alcune persone, pensionate e pensionati ma anche lavoratrici e lavoratori, può risultare più ostico e pericoloso che per altre.

Per aiutare a capire come orientarsi e come adottare le misure più corrette, CGIL, SPI, FISAC e CAAF territoriali organizzano un incontro aperto dal titolo “MA COME TI PAGO?”, in programma per martedì 2 dicembre, alle ore 15, nella Sala Arta di via Treves a Parma.

L’iniziativa sarà aperta dall’introduzione di LISA GATTINI, segretaria generale CGIL Parma, cui faranno seguito gli interventi di VALENTINA ANELLI, segretaria generale SPI CGIL Parma su “Il digital divide”; MARTINA VECCHIONE, segretaria organizzativa FISAC CGIL Parma su “Strumenti finanziari, home banking, desertificazione degli sportelli nei piccoli centri” e FEDERICA QUINTAVALL A, responsabile CAAF CGIL ER UPL Parma, su “730, conservazione documentale e convenzione SEND”.