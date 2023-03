Made in Italy, lezione dell’on. Fabio Petrella

Si parlerà di Made in Italy, export, identità italiana, attività produttive e moda nella settima lezione della scuola di formazione politica “Visione Italia”, organizzata da Missione Parma, che si terrà sabato 25 alle ore 17:00 sempre al CUBO (via La Spezia, 90).

Dopo le scorse lezioni su cultura, Welfare, fisco, energia, sostenibilità e comunicazione, tutti coloro che volessero partecipare (ingresso libero per l’occasione) avranno la possibilità di approfondire i temi legati al mondo delle imprese italiane, con particolare attenzione al made in Italy. Il relatore sarà Fabio Pietrella, deputato di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Attività produttive. Di professione imprenditore nel settore dell’abbigliamento, è stato presidente di Confartigianato Moda e di Confexport, per poi essere eletto deputato alle ultime elezioni politiche.

La lezione si concentrerà sulle sfide principali che attendono le imprese e l’export italiano, con un occhio particolare al settore della moda. L’importanza del marchio “Made in Italy” è uno dei fattori della politica del domani: la fama acquisita nel tempo, l’originalità e l’alta qualità che contraddistinguono i prodotti italiani sono tutti aspetti che segnano sempre di più gli scenari economici mondiali. Riviste come Forbes hanno inserito il marchio “Made in Italy” nelle prime posizioni in termini di reputazione tra i consumatori e l’azienda KPMG gli ha assegnato il terzo posto al mondo come notorietà. Oggi è il momento di una strategia comune, che metta al centro l’export delle nostre eccellenze.