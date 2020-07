Madre Anna Maria Adorni, un esempio di amore e servizio

Nel pomeriggio di sabato 18 luglio ci siamo recati presso la Casa Madre delle Ancelle dell’Immacolata, in via Domenico Villa, per rendere omaggio, con una nostra poesia , alla memoria della tanto amata Madre Anna Maria Adorni e per incontrare personalmente le sorelle che portano avanti la missione iniziata dalla grande Anna Maria.

Ad accoglierci c’era la Madre Superiora suor Maria e suor Mariana le quali ci hanno immediatamente manifestato la gioia e il piacere per aver ricevuto i nostri modesti versi dedicati alla fondatrice dell’ordine. Ci hanno raccontato brevemente la vita e le opere di suor Anna Maria e dell’enorme eredità morale che hanno raccolto. L’Ordine con le sue missioni è presente anche in altri paesi tra i quali la Romania e il Kenya e porta avanti la testimonianza di questa donna che pur non essendo di origini parmigiane ha fatto e lasciato grandi cose per la nostra città. Le Ancelle dell’Immacolata da oltre 160 anni sono in cammino con Anna Maria Adorni e per quest’anno avevano organizzato un programma ricco di eventi per festeggiare il decennale della beatificazione della fondatrice dell’Ordine.

A causa dell’emergenza covid 19 molti di questi eventi non si sono potuti tenere ma sicuramente le celebrazioni e la grande mostra sulla vita di Anna Maria Adorni potranno essere recuperate e riproposte in tempi più tranquilli. Ricordare in poche parole una vita così lunga, intensa e ricca di azioni ed emozioni non è facile e pertanto le Ancelle aspettano fedeli ed interessati presso la sede dell’Istituto per mostrare cimeli, foto e libri che parlano dell’Adorni. Dinanzi all’urna che raccoglie le spoglie della beata ci siamo raccolti in preghiera leggendo anche i versi della poesia da noi scritti e dedicati. Ci siamo congedati da suor Maria e suor Mariana con la promessa di rivederci ancora ma soprattutto con la duplice speranza che il 3 ottobre prossimo si possa tenere in Cattedrale l’esecuzione dello Stabat Mater di Rossini e ancor di più che questi festeggiamenti siano ben auguranti affinché presto la nostra Beata sia proclamata Santa.

Raffale Crispo – Elvis Ronzoni



Poesia su Madre Anna Maria Adorni: una grande Beata, una grandissima madre

Rivolgiamo le nostre preghiere alla Beata Anna Maria Adorni

affinché protegga le nostre azioni e i nostri giorni

lei che ha riunito tutti nell’amore e nella concordia

viene ricordata per le sue opere di misericordia.

Ottima madre e moglie esemplare

le sue qualità e le sue virtù erano rare,

per tanti anni al fianco delle persone abbandonate

che lei ha fatto sentire desiderate ed amate;

un grande cuore per tutti i fratelli emarginati

che da lei non sono mai stati dimenticati.

Vicina a donne offese nella dignità umana

per ricondurle ad una vita serena e cristiana

le avvicinava con sincera umiltà

e mostrava loro la sua bontà,

dava loro conforto e speranza

ma le aiutava anche nella sostanza,

consolava le detenute con il suo amore

prospettando loro un futuro tranquillo e migliore,

trasformando il carcere in un convento

affinché la preghiera sostituisse il lamento.

Era chiamata da tutti ” Rosario vivente”

e la sua incrollabile fede era evidente,

accoglieva le tribolazioni come dono

ed era sempre pronta al perdono.

L’amore di Dio era la Sua impronta e questo è ciò che la tradizione ci racconta

perché alle donne e ai poveri dava voce

e aiutava loro a sopportare la croce.

Vinceva le chiusure e l’indifferenza

invogliando tutti a far beneficenza,

aveva un’inesauribile energia

perché la Sua forza gliela dava Maria;

or viene ricordata per tanti eventi miracolosi

e i suoi esempi sono per tutti assai preziosi,

molte ed innumerevoli sono le guarigioni

che si sono verificate grazie alle Sue intercessioni;

ha lasciato ed offerto numerosi segni

che della Sua grandezza sono pregni.

Seguono il Suo esempio le Sorelle in Cristo

che conducono l’Ordine così come Lei aveva previsto;

grazie alla congregazione delle Ancelle dell’Immacolata

la Sua opera continuerà e non sarà mai dimenticata,

la Sua testimonianza ci sprona e ci incanta

e preghiamo affinché diventi presto Santa.

Elvis e Raffaele