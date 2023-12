Magic Winter, Gardaland si accende con i colori del Natale

Il villaggio di Babbo Natale, l’attrazione <Jumanji The Adventure>, una deliziosa fiaba spettacolo <Zero> al Gardaland Theatre. E molto altro ancora tra Gardaland, la sezione dedicata a Legoland e Sea Life, acquario che offre sempre suggestioni straordinarie.

Tra divertimento, incanto e buoni sentimenti, anche Gardaland si tinge dei colori del Natale e delle atmosfere che lo contraddistinguono. Per offrire giornate speciali ai bambini (ma anche ai grandi) che decidono di passare una giornata spensierata e divertente, magari con tutta la famiglia.

Torna, infatti, con tante novità, <Gardaland Magic Winter>, lo speciale allestimento a tema che ha preso il via durante nel fine settimana dell’Immacolata e proseguirà nei fine settimana del 16-17, 23-24 dicembre e poi, senza interruzioni, dal 26 dicembre al 7 gennaio dalle ore 10.30 alle 18.00 (per tutte le informazioni, si veda www.gardaland.it). Ecco dunque l’incantata atmosfera natalizia caratterizzata dalle deliziose decorazioni, dagli alberi di Natale, dal presepe posto lungo il percorso.

Tra le attrazioni di <Magic Winter>, non può certo mancare lui, Prezzemolo, che insieme ai suoi simpatici amici è pronto ad accogliere i visitatori all’ingresso del Parco. Il suo obiettivo? Aprire loro le porte magiche del mondo dei sogni.

Poi tappe per tutti i gusti e tutte le età, dalla frequentatissima area dedicata a Peppa Pig fino alle attrazioni adrenaliniche nel segno delle emozioni forti.

Durante il periodo di <Magic Winter> è tra l’altro proposto al pubblico <Zero>,live show che unisce una coinvolgente storia per tutte le età con balletti, personaggi unici, canzoni dal vivo, costumi speciali, spettacolari numeri acrobatici e scenografie straordinarie.

Sono aperte le tante proposte che Gardaland tradizionalmente può offrire, escluse ovviamente quelle che richiedono condizioni meteo non invernali. Sono, come sempre, suddivise per tipologia: <fantasy>, <adventure>, <adrenaline>.

Molto coinvolgente, poi, l’esperienza cinematografica di <Happy Feet 4D Experience>: ecco, in Antartide, una vivace colonia di pinguini imperatore alle prese con scorte di cibo in esaurimento. Emozioni assolutamente garantite.

Durante la giornata è possibile concedersi una sosta in uno dei ristoranti a tema con servizio al tavolo, o, se non si vuole perdere nemmeno mezz’ora di visita alle magiche attrazioni per tutte le età targate Gardaland, ecco uno dei vari punti di ristorazione rapida.

Tappa obbligata è certamente Legoland, che non delude mai e consente di viaggiare con le ricostruzioni in miniatura delle più affascinanti città italiane, da Roma a Venezia, da Milano a Firenze.

Da non dimenticare nemmeno la proposta a tema di Gardaland Sea Life Aquarium. Oltre 5000 creature marine presenti: dagli squali ai cavallucci, dalle razze alle stelle marine, la varietà degli esseri delle acque non può che stupire i visitatori di ogni età. Tante altre sorprese, compreso Babbo Natale, sapranno coinvolgere fino alla fine appieno i più piccoli.