Majed è stato magazziniere a Parma e Fidenza, oggi è bloccato a Gaza da 15 mesi: “Aiutatemi a tornare! Qui stiamo morendo tutti”. VIDEO

Majed, ex accolto dal Ciac di Parma, ha inviato questo video dalla Striscia di Gaza dove è intrappolato da oltre 15 mesi.

Ha vissuto qualche anno a Parma e Fidenza dove ha lavorato come magazziniere.

Israele gli impedisce di uscire nonostante abbia documenti regolari.

Ogni giorno a Gaza è una lotta contro la disperazione, tra paura e incertezza.

Majed, come tanti altri, cerca aiuto e spera nell’evacuazione per poter vivere in sicurezza. “Vivere a Gaza è una lotta costante contro la disperazione, dove ogni giorno è pieno di paura e incertezza. Le nostre vite sono oscurate dal conflitto e il desiderio di sicurezza diventa più forte con ogni momento che passa. Cerchiamo disperatamente aiuto e speriamo nell’evacuazione, che può offrirci una possibilità di una vita pacifica lontano dal tumulto. È fondamentale che le nostre voci vengano ascoltate, mentre aneliamo a un futuro libero dalla sofferenza”.