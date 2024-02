Mall, Manuel Marsico : “Doveroso il no del Comune a nuovi centri commerciali”. VIDEO

“Il no del comune alle richieste dell’impresa Pizzarotti era un atto necessario per preservare la città e, in particolare, il quartiere San Leonardo dall’ennesimo incremento di superfici commerciali.”

Lo dichiara in un video su Instagram Manuel Marsico, consigliere comunale del Pd di Parma. “Pensare che lo sviluppo della città passi da ulteriore consumo di suolo finalizzato alla costruzione di centri commerciali è frutto di una mentalità che non può appartenere al nostro tempo.

Bisogna lavorare per preservare la vivibilità della città e i terreni che sempre più sono sotto attacco. Fare l’interesse delle cittadine e dei cittadini significa far prevalere una posizione che guarda alla sostenibilità sociale e ambientale di medio periodo di fronte alle richieste del privato. Uscite minacciose sui giornali non possono modificare questo criterio.”