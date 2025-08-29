Maltempo nel parmense: liberata dal fango la SP54 a Medesano

Tutto il territorio Parmense è stato interessato da un’intensa ondata di maltempo tra la serata di ieri e la nottata.

A fare il punto, questa mattina, il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda ed il vice con delega alla Viabilità Daniele Friggeri.

“Le prime difficoltà – spiegano – le abbiamo riscontrate nel territorio della Bassa a causa del susseguirsi, a stretto giro, di due bombe d’acqua nel tardo pomeriggio di ieri. Si sono allagate, per breve tempo, alcune strade, ma la situazione è poi presto tornata nella normalità.

La situazione più complessa, invece, l’abbiamo affrontata nel corso della notte a Medesano. Sulla Sp54 Strada delle Terme, a seguito di un confronto con il sindaco Michele Giovannelli, è emersa la presenza di fango che ha invaso la carreggiata, interrompendo la circolazione dei mezzi.

Grazie alla reperibilità del Servizio Viabilità della Provincia siamo prontamente intervenuti per rimuovere fango e detriti e già intorno alle 3 di questa mattina la strada era nuovamente percorribile.

Ulteriori interventi sono stati disposti, a seguito del confronto con la sindaca Simona Acerbis, anche nella zona di Berceto in diversi tratti di provinciali interessate dalla presenza di fango dovuto a piccoli smottamenti.

È stata una nottata di intensi monitoraggi in tutto il Parmense. Ringraziamo tutti gli operatori ed i volontari della Protezione civile che hanno collaborato con noi”.