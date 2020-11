Mamiano: chiuso il ponte sulla Parma dal 4 al 9 dicembre

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sarà chiuso al transito veicolare di tutti i mezzi la strada provinciale 32 “Pedemontana” in corrispondenza del ponte sul Torrente Parma, in località Mamiano dalle ore 6 di venerdì 4 dicembre fino alle ore 6 di mercoledì 9 dicembre 2020, e comunque fino a fine lavori.



La temporanea chiusura del ponte al traffico veicolare si è resa necessaria per consentire l’esecuzione di lavori sistemazione dei giunti di dilatazione sul manufatto stradale sovrappassante il torrente Parma da parte della la Ditta MAVI, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.



I percorsi alternativi per l’attraversamento del torrente Parma prevedono l’utilizzo del P

ponte lungo la tangenziale sud di Parma o in alternativa il ponte lungo la SP98 “di Mulazzano” a Langhirano.