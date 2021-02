Mancato rispetto delle norme anti-covid e presenza di due lavoratori in nero: 5 giorni di chiusura e multa di 6000 € a un locale del centro

A Parma, i militari della locale Compagnia, congiuntamente ai Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro parmigiano, hanno proceduto, nel centro città, al controllo di vari esercizi commerciali per la verifica del rispetto della normativa anti covid e in materia di lavoro sommerso.

Una delle attività commerciali ispezionate è stata sottoposta a chiusura per 5 giorni in quanto operante senza il rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del covid-19.

A tale sanzione si sommava poi un altro provvedimento di chiusura per un ulteriore giorno in quanto all’interno dello negozio veniva accertata la presenza di due lavoratori non regolarmente assunti (cd “lavoro in nero”), con una conseguente sanzione pecuniaria di circa 6000 euro.

Nel medesimo contesto il titolare veniva denunciato alla competente Autorità Giudiziaria nei locali vi erano installate delle telecamere di videosorveglianza senza le previste autorizzazioni di legge.

Incessante dunque il controllo dei militari dell’Arma parmigiana, protesi quotidianamente a garantire il rispetto delle norme ed al mantenimento dell’ordine, sia nel capoluogo che negli altri centri della provincia.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma