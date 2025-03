Manifestazione Coldiretti, Cavandoli (Lega): “Comune trascura viabilità e trasporto pubblico”

“Il Comune di Parma ha sottovalutato completamente l’impatto della manifestazione Coldiretti sulla viabilità cittadina. Nel comunicato ufficiale si parlava di ‘possibili disagi’, ma chiunque avesse seguito il tam tam mediatico dei giorni scorsi sapeva che i disagi sarebbero stati ‘certi’ e di grande entità.

Il blocco del traffico in orari scolastici, i mezzi pubblici fermi e la totale paralisi di interi quartieri con deviazioni dell’ultimo momento erano prevedibili. L’amministrazione avrebbe dovuto informare i cittadini con maggiore chiarezza e predisporre piani alternativi per la mobilità, soprattutto per permettere agli studenti di raggiungere gli istituti scolastici in entrata e in uscita.

La Lega si domanda se il Comune intenda fare tesoro di questo errore e adottare in futuro strategie per evitare che una manifestazione annunciata da giorni diventi un incubo per lavoratori, studenti e residenti o se si limiterà ad una scrollata di spalle come ormai è abitudine dell’amministrazione Guerra”.

Così Laura Cavandoli, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale