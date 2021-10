Manifesto “Una città per le donne”: “Parma oggi è una città spenta e insicura per donne e bambini. Positivi alcuni interventi dell’Amministrazione Vignali”

Siamo un gruppo di donne che amano la città al punto di voler lanciare un messaggio forte mettendosi in gioco in prima persona.

Bisogna invertire la rotta se vogliamo che Parma torni a essere una città a misura d’uomo e, soprattutto, di donna.

Le donne racchiudono in sè tutto ciò di cui la “città del futuro” ha bisogno in quanto svolgono un ruolo cruciale per la società. Per questo abbiamo deciso di dare vita a un manifesto con le priorità per dare a Parma una visione innovativa e un nuovo approccio basato sia sulla cura della città sia sul sostegno della famiglia e della donna.

È su queste basi che è nato questo manifesto firmato da un primo gruppo di trenta donne promotrici desiderose di vivere in una città sia con servizi flessibili e adeguati a famiglie, donne e bambini sia pulita, sana e sicura dove il verde è curato con attenzione e la cultura è diffusa nelle strade, piazze e quartieri.

Parma oggi è una città spenta e insicura soprattutto per le donne ed i bambini: degrado, spaccio diffuso in centro e nei quartieri e poche opportunità per giovani e donne. La nostra ambizione è avviare un cammino in cui la città possa avere come comune denominatore la donna. Per questo abbiamo individuato alcuni punti quali la precaria condizione di famiglie, giovani coppie e mamme spesso costrette a barattare il proprio ruolo in famiglia con il rischio di perdere il posto di lavoro. Le donne hanno il diritto di poter lavorare senza discriminazioni o penalizzazioni curando famiglia e tempo libero e al contempo partecipare alla vita sociale, culturale ed economica coltivando senza rinunce sogni e ambizioni.

Una prima risposta può essere il “quoziente familiare“, già sperimentato nella nostra città dall’ex Sindaco Vignali con la sua delegata Cecilia Greci, come prima e unica in Italia altrimenti rischiamo una “generazione a zero figli” e una città di anziani e immigrati. Un quoziente che riconosca i carichi familiari con riferimento al numero dei figli, alla condizione lavorativa dei genitori, alla presenza di anziani e disabili o situazioni di monogenitorialità. Spesso sono proprio le donne che si accollano questi carichi a discapito della conservazione del posto di lavoro e del tempo libero.

Vogliamo un sistema che agevoli sempre di più le giovani coppie che prendono case in affitto e i genitori che accudiscono personalmente i figli in casa. Inoltre serve potenziare servizi accessori e flessibili che semplificano le complicate dinamiche delle famiglie di cui la donna è la figura portante come tagesmutter, asili condominiali e aziendali, scuole ed asili aperti oltre i normali orari e anche nel fine settimana con il coinvolgimento del privato sociale o l’utilizzo sistematico dell’Happy Bus anche per attività extra scolastiche. Sono fondamentali le politiche di conciliazione famiglia – vita lavorativa attraverso sia l’armonizzazione degli orari di lavoro con servizi pubblici semplici e digitalizzati sia benefit aziendali anzichè penalizzazione per donne in maternità.

Come sono anche importanti forme di incentivazione per aziende che assumono donne e incubatori per donne che intendono avviare imprese. La valorizzazione della donna passa anche attraverso un cambiamento culturale: è tramite il coinvolgimento degli uomini potenziando i congedi parentali che la donna può migliorare la vita sociale.

L’altro tema presente nel manifesto è la sicurezza, che trova la sua applicazione con presidi fissi nei punti più pericolosi, vigili di quartiere, nuclei dedicati alla sicurezza urbana come già era stato fatto dall’amministrazione Vignali.

La nostra volontà è anche quella di rendere raggiungibile in pochi minuti tutto ciò che serve per “vivere bene”. Il tutto per avere più tempo libero da dedicare alla famiglia e a se stesse in una Parma realmente vivibile e ricca di opportunità. Una città viva è una città sicura: illuminazione potenziata, tariffe sempre più agevolate per i taxi per le donne in orari serali, riqualificazione di aree degradate e maggiori aree verdi fruibili in sicurezza a qualsiasi ora del giorno e della notte. E’ nostra intenzione tornare a far splendere la nostra città attraverso queste nostre proposte, dove il ruolo della donna possa essere sempre più centrale.

Andreana Scapuzzi, Maria Chiara Minardi Rodolfi, Benedetta Mazza, Zaira Dallarosa Prati, Maria Vittoria Valdrè, Giovanna Michelotti, Simona Massari Rodolfi, Rita Fanfoni, Maria Iolanda Antonelli, Genoeffa Coruzzi, Franca Sciarrone, Cristina Bocchi Sebaste, Isotta Cortesi, Cristina Chiari, Laura Acquistapace, Raimonda Valesi, Giorgia Cocconcelli, Annalisa Andretti, Roberta Dondi, Lucia Bardiani, Giulia Camisa, Laura Salveti, Francesca Spreafichi, Simona Arioli, Silvana Metri, Barbara Sbarra, Claudia Rabaiotti, Margherita Giordano, Enrica Nadotti, Marianna Angelucci.