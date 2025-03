ManìnBlù dal vivo all’Arcistella di Trecasali sabato 22 marzo ore 22

“Tutto in una notte” si direbbe: ManìnBlù presenta il nuovo ep “Fulmineo” (2024) e insieme celebra il decennale di un album iconico: “Le canzoni dell’automobile”.

“Sarà un concerto intenso, con un sound robusto e frutto di scelte artistiche più dirette e coinvolgenti – dichiara Alberto Padovani, frontman del collettivo – come quelle del nuovo ep, uscito lo scorso dicembre sulle principali piattaforme digitali”.

Cinque canzoni con uno stile innovativo. Testi abrasivi che raccontano in sintesi il nostro presente oscuro, ma senza perdere una certa dose di ironia che contraddistingue lo stile di ManìnBlù.

Quindi un sound rinnovato, grazie anche all’innesto ormai consolidato di un batterista esperto e stimato come Ivan Zaccarini, che unisce tecnica e groove.

“Ma non rinunciamo alla nostra musica d’autore mediopadana: quindi sarà riproposto quasi interamente l’album che dieci anni fa ci ha fatto conoscere un po’ in giro”, afferma con entusiasmo Enrico Fava, cofondatore di ManìnBlù e tastierista della band, composta anche da Emilio Vicari alle chitarre e Michele Manfredi al basso elettrico.

L’inizio del concerto è previsto per le ore 22. In apertura “La Trappola di Dalian”, band torinese.

Ingresso con tessera Arci.

Arcistella, Piazza Fontana 6, Trecasali (Pr)

(Photo Filippo Carraro)